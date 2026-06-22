Sau sắp xếp, xã Lưu Vệ còn 16 thôn

Chiều 22/6, HĐND xã Lưu Vệ khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) xem xét và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác sắp xếp đơn vị thôn và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại biểu HĐND xã Lưu Vệ biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp.

Nội dung trọng tâm của kỳ họp là xem xét, thông qua Nghị quyết về Đề án sắp xếp thôn thuộc xã Lưu Vệ. Theo phương án được phê duyệt, xã sẽ thực hiện sắp xếp 35/36 thôn hiện có để thành lập 15 thôn mới; riêng thôn Dục Tú được giữ nguyên do đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, toàn xã Lưu Vệ còn 16 thôn, giảm 20 thôn so với trước. Việc sắp xếp nhằm tinh gọn tổ chức ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đồng thời tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Toàn cảnh kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã đã xem xét các tờ trình và dự thảo nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Với sự thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua toàn bộ các nghị quyết trình tại kỳ họp. Đây là cơ sở quan trọng để xã Lưu Vệ triển khai hiệu quả công tác sắp xếp thôn, sử dụng hợp lý các nguồn lực và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Quỳnh Anh (CTV)