LHQ công bố lộ trình chuyển dịch năng lượng sạch toàn cầu

Phát biểu tại Tuần lễ Hành động Khí hậu London, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres đã kêu gọi thế giới khẩn cấp chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đồng thời công bố lộ trình dịch chuyển sang năng lượng sạch để ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu.

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Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres. Ảnh: UN News.

Trước cảnh báo nhiệt độ toàn cầu sắp vượt ngưỡng giới hạn 1,5 độ C của Hiệp định Paris, ông Guterres nhấn mạnh giải pháp cốt lõi là cắt giảm mạnh mẽ phát thải ngay trong thập kỷ này và hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Để đạt mục tiêu đưa mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050, Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã vạch ra chương trình hành động cắt giảm phát thải và xóa bỏ trợ cấp nhiên liệu. Theo đó, khối G20, nhóm chịu trách nhiệm cho 80% lượng phát thải toàn cầu, phải đóng vai trò tiên phong, đặc biệt là trong việc loại bỏ ô nhiễm khí metan và chấm dứt các khoản trợ cấp công cho dự án nhiên liệu hóa thạch mới. LHQ cũng đề xuất đánh thuế vào nguồn lợi nhuận khổng lồ của các tập đoàn dầu khí để hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Đáng chú ý, người đứng đầu LHQ yêu cầu thắt chặt kiểm soát đối với ngành công nghệ. Các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) cần minh bạch tác động đối với môi trường, bao gồm lượng điện, nước và phát thải liên quan đến hoạt động của các trung tâm dữ liệu.

Về mặt tài chính, ông Guterres kêu gọi các nước giàu thực hiện cam kết nhân đôi, hướng tới nhân ba nguồn vốn hỗ trợ thích ứng khí hậu. Đồng thời, các ngân hàng phát triển đa phương cần giải ngân mạnh mẽ gói năng lực cho vay bổ sung từ 600 - 800 tỷ USD để hỗ trợ các nước đang phát triển tiếp cận nguồn vốn giá rẻ.

Liên hợp quốc thúc giục thế giới tăng tốc chuyển đổi năng lượng sạch. Ảnh: San Luis Obispo Tribune.

Hiện tại, các quốc gia châu Phi chỉ nhận được vỏn vẹn 2% tổng vốn đầu tư năng lượng sạch toàn cầu dù nắm giữ tới 60% tiềm năng năng lượng mặt trời của thế giới.

Tổng Thư ký LHQ António Guterres khẳng định, dù bối cảnh địa chính trị thế giới liên tục chịu các cú sốc năng lượng lớn, song sự sụt giảm mạnh mẽ về chi phí của năng lượng mặt trời, năng lượng gió và lưu trữ pin chính là đòn bẩy thúc đẩy thế giới tự tin tiến vào kỷ nguyên năng lượng sạch, bởi “không ai có thể cấm vận ánh mặt trời và cũng không ai có thể phong tỏa được gió”.

Thanh Giang