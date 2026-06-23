Bảo đảm lễ khai mạc, bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hoá lần thứ X diễn ra an toàn, đạt hiệu quả cao

Sáng 23/6, Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, năm 2026 đã tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc, bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, năm 2026. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, năm 2026 chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại hội TDTT cấp cơ sở đã được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Trong khi đó, Đại hội TDTT cấp tỉnh đã hoàn thành Giai đoạn 1 với 14 môn thi đấu. Giai đoạn 2 đã tổ chức thành công được 8 trong tổng số 9 môn, môn bơi sẽ được tổ chức sau lễ khai mạc.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung, Trưởng BTC Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, năm 2026 phát biểu tại hội nghị.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, năm 2026 với các nội dung chính gồm: rước đuốc, diễu hành biểu dương lực lượng, các nghi thức khai mạc và chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thể thao Thanh Hóa - Khát vọng vươn tới đỉnh cao” sẽ được tổ chức vào lúc 20h ngày 27/6 tại Nhà thi đấu TDTT, truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hoá.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị đã báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ, rà soát từng phần việc và thảo luận về một số khó khăn trong quá trình triển khai, đề ra phương án xử lý, để lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ X, năm 2026 diễn ra đảm bảo thành công, trang trọng.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hoá Nguyễn Huy Long cho biết: “Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo phương án truyền hình trực tiếp sự kiện nhằm tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa."

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, Trưởng Ban Chỉ đạo đại hội nhấn mạnh, lễ khai mạc, bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, năm 2026 phải được tổ chức bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, tạo ấn tượng sâu sắc. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản các phần việc cho lễ khai mạc, bế mạc để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, năm 2026 phát biểu kết luận tại hội nghị.

Các lực lượng tham gia chương trình đồng diễn nghệ thuật và các khối nghi thức, diễu hành cần tích cực luyện tập để bảo đảm cho lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, năm 2026 diễn ra an toàn, đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao.

Duy Tính