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LHQ lo ngại tình hình sau ngừng bắn tại Li - băng

Minh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/6 cho biết tình trạng tàn phá trên diện rộng cùng với lệnh ngừng bắn vẫn còn mong manh đang tiếp tục cản trở hàng chục nghìn người dân Li - băng trở về nhà tại khu vực miền Nam sau các cuộc xung đột gần đây.

LHQ lo ngại tình hình sau ngừng bắn tại Li - băng

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/6 cho biết tình trạng tàn phá trên diện rộng cùng với lệnh ngừng bắn vẫn còn mong manh đang tiếp tục cản trở hàng chục nghìn người dân Li - băng trở về nhà tại khu vực miền Nam sau các cuộc xung đột gần đây.

LHQ lo ngại tình hình sau ngừng bắn tại Li - băng

Người dân Li - băng tìm nơi trú ẩn để tránh các cuộc tấn công của Israel tại Beirut, Li - băng. Ảnh: AA

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA), số người phải sơ tán tại Li - băng đã giảm từ khoảng 109.000 người xuống còn hơn 90.000 người sau khi gần 19.000 người rời các nơi trú ẩn tập thể trong đêm. Tuy nhiên, phần lớn người dân vẫn chưa thể trở về nơi ở do điều kiện an ninh chưa bảo đảm và nhiều khu dân cư bị phá hủy nghiêm trọng.

Đánh giá chung của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Li - băng cho thấy hơn 11.000 tòa nhà dân cư đã bị phá hủy hoàn toàn, trong khi khoảng 2.200 tòa nhà khác bị hư hại một phần.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) nhấn mạnh rằng, nhiều gia đình hiện không còn nhà để trở về. Bên cạnh đó, tình trạng bất ổn kéo dài, mức độ tàn phá lớn và nguy cơ từ vật liệu nổ chưa phát nổ tiếp tục cản trở việc hồi hương an toàn và bền vững của người dân.

LHQ lo ngại tình hình sau ngừng bắn tại Li - băng

Người phát ngôn Tổng Thư ký LHQ Stéphane Dujarric. Ảnh: China Daily

Trong khi đó, LHQ tiếp tục bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh trên thực địa. Người phát ngôn Tổng Thư ký LHQ Stéphane Dujarric cho biết, Lực lượng Lâm thời LHQ tại Li - băng (UNIFIL) đã ghi nhận nhiều vụ việc vi phạm lệnh ngừng bắn, trong đó có các hoạt động quân sự của Israel gần khu vực triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình.

Theo Lực lượng Lâm thời LHQ tại Li - băng (UNIFIL), các máy bay không người lái đã nhiều lần xuất hiện gần các vị trí của lực lượng này, trong khi một số cuộc tuần tra của lực lượng gìn giữ hòa bình cũng bị cản trở tại miền Nam Li – băng.

LHQ kêu gọi tất cả các bên tuân thủ đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn, bảo vệ dân thường và tạo điều kiện để những người phải di dời có thể trở về nhà một cách tự nguyện, an toàn và có nhân phẩm.

Minh Phương

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Từ khóa:

#Lhq #Lệnh ngừng bắn #Liên hợp quốc #Xung đột #người dân

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