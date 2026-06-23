Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công

“Các địa phương cần kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng; giải ngân vốn đầu tư công; quản lý đất đai, làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu về đất đai. Quá trình triển khai thực hiện phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đặc biệt là phải có sản phẩm, biểu mẫu kết quả cụ thể”. Đây là nội dung được đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo tại buổi làm việc với Tổ công tác số 2 theo Thông báo số 881-TB/TU ngày 19/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sáng 23/6.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Xác định công tác giải phóng mặt bằng là chìa khóa để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, thời gian qua, các xã, phường trong tỉnh đã tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần “quyết liệt, bám sát và tháo gỡ”. Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều trở ngại, đặc biệt là đối với đất ở, do liên quan trực tiếp đến quyền của người dân. Việc xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất còn phức tạp, thời gian kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Công tác quản lý đất đai cơ bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật, từng bước đi vào nền nếp; việc lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý đất công và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai được quan tâm triển khai; số hóa dữ liệu đất đai tăng.

Tuy vậy vẫn còn một số tồn tại như hồ sơ địa chính chưa đồng bộ, tình trạng sử dụng đất sai mục đích hoặc phát sinh vi phạm nhỏ lẻ; công tác giải phóng mặt bằng và giải quyết một số vụ việc còn chậm.

Tổ công tác số 2 làm việc tại phường Nguyệt Viên.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công mặc dù đạt được những kết quả tích cực thời gian gần đây, nhưng biến động giá vật liệu xây dựng là một trong những nguyên nhân lớn làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả dự án đầu tư công, đặc biệt đối với các công trình giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật. Công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc với Tổ công tác số 2 về việc theo dõi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của 11 phường: Hạc Thành, Hàm Rồng, Đông Quang, Nguyệt Viên, Đông Sơn, Đông Tiến, Quảng Phú, Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Quang Trung, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Việc theo dõi, đôn đốc công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các xã, phường theo Thông báo số 881/-TB-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước mắt tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng; giải ngân vốn đầu tư công; quản lý đất đai, làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu về đất đai.

Công tác này cần được triển khai thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả, sát địa bàn, sát việc, rõ trách nhiệm. Tổ công tác phải kịp thời nắm bắt tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện, nhất là những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để chỉ đạo, đề xuất tháo gỡ; không làm thay chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn; không phát sinh tầng nấc trung gian, không chồng chéo, hình thức.

Đồng thời, tổ công tác thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất. Thông tin báo cáo phải đầy đủ, chính xác, kịp thời, nêu rõ kết quả, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các thành viên trong tổ cùng các địa phương phải bảo đảm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đặc biệt là phải có sản phẩm, biểu mẫu kết quả cụ thể, tránh báo cáo kết quả chung chung, hình thức.

Quốc Hương