“Nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề, và nói bằng trách nhiệm”

Báo chí không chỉ làm nhiệm vụ đưa tin, mà còn phải giữ gìn, bồi đắp niềm tin. Khi cuộc sống cần và đặt ra vấn đề gì, người làm báo phải nắm bắt trước tiên, thấu cảm, đồng hành, để đi trước mở đường, đi cùng định hướng và đi sau tổng kết...

Cây bút, trang giấy là những người bạn đồng hành của người làm báo.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu toàn quốc nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam diễn ra chiều 16/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh nhiều yêu cầu quan trọng đối với báo chí trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, “Một tác phẩm báo chí tốt không nhất thiết phải dùng lời lẽ đao to búa lớn. Điều quan trọng là bài báo đó phản ánh sự thật, có ích, có trách nhiệm và chạm đến vấn đề xã hội đang cần được giải quyết”.

Và: “Báo chí phải làm cho xã hội bình tĩnh hơn, tử tế hơn, có niềm tin hơn vào những điều tốt đẹp”.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh một điều rất quan trong: “Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, nền tảng số có thể hỗ trợ rất nhiều, nhưng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, khả năng kiểm chứng, sự nhạy cảm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của nhà báo”.

Khi mà thông tin ngày càng nhiều và phức tạp hơn, xuất hiện dày đặc trên các nền tảng số, gần như ai cũng có thể là người cung cấp thông tin, thậm chí là ngụy tạo thông tin, càng đòi hỏi thông tin trên báo chí - mỗi con chữ được sáng tạo ra bởi người làm báo chân chính không chỉ là hành trình của thông tin, mà còn là hành trình của trách nhiệm, của niềm tin.

“Báo chí phải làm cho xã hội bình tĩnh hơn, tử tế hơn”. Đằng sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, là một thông điệp lớn hơn, đó là báo chí phải tiếp tục là lực lượng quan trọng, xung kích góp phần giữ gìn niềm tin xã hội và bồi đắp những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam. Trong thời buổi cạnh tranh thông tin gay gắt hiện nay, có lẽ điều làm nên giá trị của báo chí không còn nằm ở việc phải đưa tin nhanh hơn, giật gân hơn, mà quạn trọng là người làm báo sẽ đem đến cho công chúng sự thật đáng tin cậy hơn. Để làm tốt vấn đề này, đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ ra, làm báo bây giờ có nhiều công cụ để hỗ trợ, nhưng dù có là bất cứ điều gì thì cũng không thể thay thế được bản lĩnh chính trị, khả năng kiểm chứng, sự nhạy cảm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của nhà báo.

Những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đúng dịp báo giới cả nước kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, càng thêm thôi thúc trách nhiệm của người cầm bút không chỉ viết nên con chữ, mà còn viết nên nhịp đập của thời đại, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Trên địa bàn Thanh Hóa lực lượng người làm báo khá đông đảo, với gần 500 người. Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mỗi người làm báo phải tiếp tục “nghĩ sâu, nhìn xa” hơn, “nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề, và nói bằng trách nhiệm” góp phần củng cố niềm tin, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

Hạnh Nhiên