Trung Quốc sở hữu siêu máy tính nhanh nhất thế giới

Trung Quốc đã vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng TOP500 các siêu máy tính nhanh nhất thế giới với hệ thống LineShine đặt tại Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia ở Thâm Quyến, vượt qua siêu máy tính El Capitan của Mỹ. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017 một hệ thống siêu máy tính của Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng được xem là một trong những thước đo quan trọng về năng lực công nghệ quốc gia.

Hệ thống LineShine tại Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: The Guardian

Theo kết quả TOP500 công bố ngày 24/6, LineShine đạt hiệu năng 2,198 exaflops, tương đương khả năng thực hiện hơn 2 triệu tỷ phép tính mỗi giây. Hệ thống này lần đầu xuất hiện trong danh sách và lập tức chiếm vị trí số một, thay thế El Capitan - siêu máy tính đặt tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore của Mỹ.

Khác với nhiều hệ thống tối ưu cho trí tuệ nhân tạo (AI) sử dụng bộ xử lý đồ họa (GPU), LineShine chủ yếu vận hành bằng chip xử lý trung tâm (CPU). Hệ thống này tiêu thụ khoảng 42,2 megawatt điện.

Sau khi bị vượt qua, El Capitan cùng các siêu máy tính khác của Mỹ tại các phòng thí nghiệm quốc gia lần lượt đứng sau trong bảng xếp hạng TOP500, trong khi hệ thống Jupiter của Đức đứng thứ năm. Đây cũng là những siêu máy tính đạt chuẩn exascale được công khai xác nhận trên thế giới.

Việc Trung Quốc vươn lên dẫn đầu TOP500 diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa Bắc Kinh và Washington ngày càng gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực chip bán dẫn, điện toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo.Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng kết quả này chưa phản ánh đầy đủ vị thế trong cuộc đua AI toàn cầu, khi nhiều tập đoàn công nghệ Mỹ đang phát triển các hệ thống điện toán AI quy mô lớn nhưng không tham gia bảng xếp hạng TOP500.

Giới phân tích nhận định, thành tích của LineShine chủ yếu cho thấy nỗ lực của Trung Quốc trong việc xây dựng năng lực điện toán độc lập, phát triển chip và hạ tầng công nghệ trong nước trong bối cảnh các hạn chế xuất khẩu công nghệ từ Mỹ tiếp tục gia tăng.

Minh Phương