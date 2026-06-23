Gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Sáng 23/6, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì buổi gặp mặt Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu.

Cùng dự buổi gặp mặt có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ngành cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Các đại biểu Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong hai ngày 24 và 25/6 tại Hà Nội, với sự tham gia của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên cả nước.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa có 17 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho khoảng 1 triệu đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh tham dự đại hội. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh làm trưởng đoàn.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Tỉnh đoàn đã báo cáo công tác chuẩn bị tham dự đại hội, đồng thời khẳng định quyết tâm của đoàn đại biểu trong việc phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp ý kiến vào các nội dung quan trọng của đại hội.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho đoàn đại biểu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước, diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội và yêu cầu đặt ra đối với công tác thanh niên.

Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy truyền thống quê hương Thanh Hóa anh hùng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, đoàn kết và sáng tạo; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng vào các văn kiện và nội dung của đại hội. Đồng thời, chấp hành nghiêm quy chế, chương trình làm việc, giữ gìn tác phong, hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Thanh Hóa, góp phần vào thành công chung của đại hội.

Thông qua đại hội, các đại biểu cần chủ động tiếp cận những mô hình hay, cách làm sáng tạo của đoàn viên cả nước, những kinh nghiệm trong công tác đoàn, hội để nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Sau đại hội, nhanh chóng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của đại hội tới cơ sở; chủ động tham mưu, xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình, phong trào hành động phù hợp với thực tiễn địa phương.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu.

Buổi gặp mặt của lãnh đạo tỉnh là nguồn động viên để Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Lê Hợi