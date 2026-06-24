Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với BRICS giải quyết các vấn đề toàn cầu

Trước những biến động sâu sắc của tình hình quốc tế, Trung Quốc khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác với các nước BRICS nhằm ứng phó các thách thức toàn cầu, thúc đẩy hòa bình, an ninh và phát triển bền vững.

Cố vấn An ninh Quốc gia (NSA) Ajit Doval đón tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Hội nghị Đại diện cấp cao về An ninh Quốc gia các nước BRICS tại Ấn Độ. Ảnh: ANI

Phát biểu tại Hội nghị Đại diện cấp cao về An ninh Quốc gia các nước BRICS tại Ấn Độ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, BRICS đã trở thành lực lượng quan trọng thúc đẩy hòa bình, phát triển và công bằng trên thế giới. Ông kêu gọi các nước thành viên bảo vệ chủ nghĩa đa phương, duy trì trật tự quốc tế, phản đối chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ, đồng thời tăng cường vai trò của các nước Nam bán cầu trong quản trị toàn cầu.

Theo ông Vương, BRICS cần đẩy mạnh phối hợp ứng phó các thách thức về an ninh phi truyền thống, chống khủng bố, an ninh mạng, an ninh năng lượng và lương thực, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI) và kinh tế số. Ông cũng nhấn mạnh các điểm nóng quốc tế cần được giải quyết thông qua đối thoại và biện pháp chính trị, với Liên hợp quốc giữ vai trò trung tâm.

Xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát vào cuối tháng 2/2026. Ảnh: BBC

Đề cập xung đột giữa Mỹ và Iran, ông Vương cho rằng cuộc khủng hoảng đã tác động sâu rộng đến tình hình khu vực và thế giới, đồng thời cho thấy tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế và xây dựng quan niệm an ninh chung. Theo ông, trong bối cảnh các hình thức chiến tranh phi truyền thống như chiến tranh mạng và chiến tranh thông tin ngày càng gia tăng, việc BRICS tăng cường đối thoại và hợp tác về an ninh là đặc biệt cần thiết.

Ông Vương cho biết Trung Quốc sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên BRICS vào năm tới và sẵn sàng phối hợp với các nước thành viên để làm sâu sắc hơn hợp tác chính trị - an ninh, đóng góp cho hòa bình, an ninh và phát triển toàn cầu.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tái khẳng định cam kết bảo vệ lợi ích chung của các nước đang phát triển và thúc đẩy xây dựng một trật tự thế giới đa cực công bằng, bao trùm và bền vững hơn.

Minh Phương