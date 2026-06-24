Mỹ khẳng định sức mạnh kinh tế phụ thuộc vào ưu thế quân sự

Ngày 23/6, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố, việc duy trì ưu thế quân sự vượt trội là điều kiện thiết yếu để bảo vệ sức mạnh kinh tế và vị thế toàn cầu của Mỹ, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy kế hoạch tăng mạnh đầu tư cho quốc phòng.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: LA Times.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ thừa nhận nợ công đang gia tăng là một thách thức đáng lo ngại đối với nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, ông cho rằng việc đầu tư không đầy đủ cho quốc phòng mới là nguy cơ lớn hơn đối với an ninh quốc gia và sự ổn định kinh tế lâu dài.

Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, sức mạnh quân sự của Mỹ không chỉ bảo vệ lợi ích an ninh mà còn góp phần duy trì vai trò quốc tế của đồng USD, bảo đảm các tuyến thương mại toàn cầu và củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Ông lập luận rằng sự ổn định tài chính không chỉ phụ thuộc vào các cơ quan kinh tế mà còn được hỗ trợ bởi sức mạnh quân sự của Mỹ.

Ông Hegseth gọi đây là mô hình “thịnh vượng thông qua sức mạnh”, trong đó ưu thế quân sự giúp duy trì môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, thương mại và tăng trưởng kinh tế. Theo ông, nếu Mỹ đánh mất lợi thế quân sự hiện nay, các biện pháp thắt chặt tài khóa cũng khó có thể bảo vệ được sức khỏe của nền kinh tế.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cũng bày tỏ ủng hộ đề xuất ngân sách quốc phòng trị giá 1.500 tỷ USD cho năm tài khóa 2027 của Tổng thống Donald Trump. Ông cho rằng khoản chi này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ưu thế quân sự dài hạn của Mỹ trước những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Ông Hegseth nỗ lực cải tổ tại Lầu Năm Góc nhằm nâng cao hiệu quả mua sắm quốc phòng. Ảnh: Defense News.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh các nỗ lực cải tổ tại Lầu Năm Góc nhằm nâng cao hiệu quả mua sắm quốc phòng, rút ngắn thời gian phát triển vũ khí và tăng cường sự tham gia của khu vực công nghiệp dân sự vào sản xuất các hệ thống quân sự như tên lửa và tổ hợp phòng không.

Giới quan sát nhận định các phát biểu của Bộ trưởng Chiến tranh phản ánh ưu tiên của chính quyền Tổng thống Trump trong việc gắn kết chiến lược an ninh quốc gia với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa quân đội Mỹ trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị toàn cầu ngày càng quyết liệt.

Thanh Giang