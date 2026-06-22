Phòng dịch mùa hè - từ sự chủ động của mỗi người

Sau cơn mưa mùa hạ, bà Lê Thị Lan (72 tuổi, xã Hoằng Lộc) tranh thủ ra sân đậy lại chiếc chum hứng nước mưa đặt dưới gốc cây xoài. Động tác ấy diễn ra rất tự nhiên, như một thói quen của người nông thôn bao đời nay. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng, việc đậy nắp chiếc chum nước ấy cũng là một trong những việc làm thiết thực, cho thấy ý thức chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người, nhất là trong thời tiết mùa hè.

Các cơ sở điều trị đảm bảo tốt công tác thu dung, cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Mùa hè luôn được xem là thời điểm thuận lợi để nhiều loại vi khuẩn, virus phát triển và lây lan. Đặc biệt, các bệnh như: sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, viêm đường hô hấp, tiêu chảy cấp... thường có xu hướng gia tăng trong điều kiện thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao và nhu cầu đi lại, giao lưu của người dân tăng mạnh.

Trước thực tế đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn tỉnh năm 2026. Kế hoạch đặt mục tiêu triển khai đồng bộ các biện pháp phòng dịch, phát hiện sớm, xử lý kịp thời và kiểm soát hiệu quả các ổ dịch ngay từ khi mới phát sinh; không để dịch bệnh lan rộng hoặc bùng phát trên diện rộng. Đồng thời, giảm thiểu tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh truyền nhiễm thông qua việc tăng cường giám sát, dự báo, đáp ứng nhanh và điều trị hiệu quả; chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó với những dịch bệnh mới nổi, tái nổi và các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng.

Từ kế hoạch của tỉnh, công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè đang được triển khai đồng bộ tại các địa phương với tinh thần chủ động, không chủ quan, lơ là. Từ khu vực đô thị đến vùng nông thôn, từ trường học đến khu dân cư, các hoạt động giám sát dịch tễ, tuyên truyền nâng cao nhận thức, vệ sinh môi trường và phòng bệnh được duy trì thường xuyên.

Đáng chú ý, việc phối hợp liên ngành và huy động cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm được tăng cường. Các đội đáp ứng nhanh tại các tuyến được kiện toàn và vận hành, có đủ năng lực và trang thiết bị sẵn sàng ứng phó với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ tuyến dưới khi có dịch bệnh xảy ra. Công tác giám sát các bệnh lây truyền từ động vật sang người, khai báo y tế tại các cửa khẩu cũng có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành nhằm phát hiện và ngăn chặn sớm, kịp thời các trường hợp mắc, nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm xâm nhập và lây lan trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dịch bệnh mới nổi, dịch bệnh nhóm A.

Song song với đó, công tác chuẩn bị về nhân lực, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị y tế cũng được chú trọng nhằm đảm bảo sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Các cơ sở điều trị đảm bảo tốt công tác thu dung, cấp cứu và điều trị bệnh nhân; tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm chéo, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh; chú trọng bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao (trẻ em, phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, người bệnh hồi sức tích cực, thận nhân tạo,...).

Một trong những “lá chắn” quan trọng trong phòng, chống dịch bệnh mùa hè chính là tiêm chủng vắc-xin phòng bệnh. Việc duy trì tỷ lệ bao phủ vắc-xin cao không chỉ giúp bảo vệ từng cá nhân mà còn góp phần tạo miễn dịch cộng đồng, ngăn ngừa nguy cơ bùng phát các dịch bệnh nguy hiểm.

Cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, để công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung, dịch bệnh mùa hè nói riêng đạt kết quả cao, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình bằng những hành động thiết thực, như: ăn chín, uống sôi, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh môi trường sống, ngủ màn phòng muỗi, thường xuyên theo dõi sức khỏe... Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, chúng ta cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

Bài và ảnh: Hoàng Linh