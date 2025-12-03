Nhiều ngân hàng thu phí với tài khoản không đủ số dư

Từ ngày 1/12, nhiều ngân hàng tăng phí quản lý và SMS Banking, siết phí tài khoản số dư thấp, không hoạt động nhằm khuyến khích giao dịch số.

Nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số, giảm chi phí vận hành và quản lý các tài khoản “để quên”, nhiều ngân hàng vừa công bố điều chỉnh biểu phí quản lý tài khoản và bổ sung một số khoản thu mới từ hôm nay.

Theo đó, các ngân hàng đang áp dụng mức phí dựa trên số dư tối thiểu và hoạt động của tài khoản, đồng thời siết phí dịch vụ SMS Banking để khuyến khích khách hàng nhận thông báo biến động số dư qua ứng dụng di động, hình thức không tốn phí và giúp giảm chi phí vận hành.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố mức phí quản lý tài khoản và phí SMS Banking mới áp dụng cho khách hàng cá nhân từ ngày 1/12/2025. Theo quy định mới, tài khoản duy trì số dư bình quân dưới 500.000 đồng/tháng sẽ bị tính phí 11.000 đồng/tháng, thay vì ngưỡng miễn phí 300.000 đồng như trước đây. Ngân hàng cũng bắt đầu thu 90.000 đồng/quý với dịch vụ SMS Banking đối với nhóm khách hàng hạng Gold và Platinum, ngoại trừ những người dùng gói Combo Casa.

Tương tự, từ tháng 12, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) cũng triển khai mức phí mới đối với tài khoản không hoạt động. Các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tục sẽ bị tính 10.000 đồng/tháng (chưa gồm VAT). Nếu số dư không đủ thu phí, ngân hàng sẽ trừ tối đa phần còn lại, phần thiếu được miễn. VIB cũng khuyến nghị khách hàng nên đóng tài khoản nếu không còn sử dụng để tránh phát sinh chi phí.

Không chỉ Eximbank và VIB, nhiều nhà băng khác cũng áp dụng chính sách phí dựa trên mức số dư. Đơn cử, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) áp dụng thu phí 6.000 đồng/tháng cho tài khoản có số dư bình quân tháng trước dưới 500.000 đồng, bắt đầu từ ngày 11/7/2025. Các gói dịch vụ khác tại ngân hàng này như tài khoản thanh toán đi kèm với thẻ thanh toán, Alert-Báo giao dịch tự động qua Sacombank Pay, Sacombank Pay, Alert SMS-Báo giao dịch tự động... có mức phí từ 10.000 đến 20.000 đồng/tháng tùy điều kiện số dư. Riêng các tài khoản mở trên Sacombank Pay hoặc các khoản thấu chi được bảo đảm vẫn được miễn phí.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hiện thu 5.000 đồng/tháng với tài khoản có số dư bình quân dưới 2 triệu đồng; mức 3.000 đồng/tháng với nhóm từ 2 đến 10 triệu đồng và miễn phí với tài khoản duy trì từ 10 triệu đồng trở lên.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) yêu cầu tài khoản thanh toán Autolink phải duy trì số dư từ 2 triệu đồng mới được miễn phí, nếu thấp hơn sẽ chịu 10.000 đồng/tháng. Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chỉ đặt mức tối thiểu 50.000 đồng để miễn phí quản lý tài khoản.

Nhìn chung, các điều chỉnh phí cho thấy các ngân hàng đang chuyển sang mô hình tính phí theo mức độ sử dụng và duy trì tài khoản, vừa khuyến khích khách hàng chủ động quản lý số dư, vừa giảm lượng tài khoản “để quên” trong hệ thống.

Cùng với việc điều chỉnh phí, ngành ngân hàng cũng đang đẩy mạnh đồng bộ và chuẩn hóa dữ liệu khách hàng. Cập nhật mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến ngày 14/11/2025, hơn 136,1 triệu hồ sơ cá nhân và hơn 1,4 triệu hồ sơ tổ chức đã được đối chiếu sinh trắc học qua thẻ CCCD gắn chip và ứng dụng VNeID. 57 tổ chức tín dụng và 39 đơn vị trung gian thanh toán đã cho phép xác thực CCCD ngay trên ứng dụng di động; 63 tổ chức tín dụng triển khai thiết bị đọc CCCD tại quầy, 21 đơn vị đã tích hợp VNeID vào quy trình nghiệp vụ.

Việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ tạo nền tảng cho định danh điện tử mà còn giúp các ngân hàng quản lý tài khoản hiệu quả, nâng cao an toàn giao dịch và hạn chế gian lận. Kết quả bước đầu từ Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng (SIMO) với hơn 1,7 triệu cảnh báo và hơn 567.000 giao dịch bị người dùng chủ động dừng lại đã cho thấy tác động tích cực của việc chuẩn hóa dữ liệu.

Những điều chỉnh biểu phí cùng nỗ lực chuẩn hóa dữ liệu khách hàng cho thấy ngành ngân hàng đang hướng tới mô hình quản lý thông minh, khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ số, giảm chi phí vận hành và tăng cường an toàn giao dịch, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho định danh điện tử và phòng chống gian lận trong hệ thống.

