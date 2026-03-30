Nhiều cơ sở giáo dục Mỹ tại Trung Đông chuyển sang học trực tuyến trong bối cảnh rủi ro an ninh gia tăng

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq cảnh báo các trường đại học có liên quan đến Mỹ và Israel tại Trung Đông có thể trở thành mục tiêu, sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đưa ra tuyên bố đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào hai cơ sở giáo dục tại Iran.

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad cho biết, Iran cùng các lực lượng đồng minh có thể có ý định nhắm mục tiêu vào các trường đại học Mỹ tại Baghdad. Ảnh: shafaq

IRGC ngày 29/3 tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu các trường đại học có liên quan đến Mỹ và Israel tại Trung Đông nhằm đáp trả các cuộc tấn công gần đây vào hai cơ sở giáo dục tại Iran, đồng thời kêu gọi Washington lên án các vụ không kích này trước 12h trưa ngày 30/3 theo giờ Tehran.

Tuyên bố đồng thời khuyến cáo toàn bộ nhân viên, giảng viên, sinh viên của các trường đại học Mỹ trong khu vực cũng như cư dân sinh sống xung quanh nên duy trì khoảng cách ít nhất một km với khuôn viên các cơ sở này.

Hiện một số trường đại học của Mỹ có cơ sở tại khu vực Vùng Vịnh, trong đó có Đại học Texas A&M tại Qatar và Đại học New York tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, nhiều trường đại học trong khu vực đã chuyển sang hình thức giảng dạy trực tuyến. Đại học Mỹ tại Beirut thông báo tổ chức dạy và học hoàn toàn trực tuyến trong hai ngày 30 và 31/3 vì lý do thận trọng, dù không ghi nhận mối đe dọa trực tiếp.

Chủ tịch trường Fadlo Khuri khẳng định cơ sở này luôn theo đuổi các giá trị phục vụ cộng đồng trong hơn 150 năm qua. Theo các nguồn tin, xu hướng chuyển sang học trực tuyến đã được triển khai tại nhiều cơ sở giáo dục trong khu vực kể từ khi căng thẳng bắt đầu gia tăng từ cuối tháng 2.

Ngay sau khi Iran ra tối hậu thư, Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad cho biết, Iran cùng các lực lượng đồng minh có thể có ý định nhắm mục tiêu vào các trường đại học Mỹ tại Baghdad, Sulaymaniyah và Dohuk, cũng như các cơ sở giáo dục khác bị cho là có liên quan đến Mỹ.

Thông báo đăng trên mạng xã hội X đồng thời nhận định Chính phủ Iraq chưa ngăn chặn được các vụ tấn công nhằm vào Mỹ và các quốc gia trong khu vực xuất phát từ lãnh thổ nước này, qua đó tiếp tục khuyến cáo công dân Mỹ rời khỏi Iraq.

Bích Hồng

Nguồn: DW, Aawsat