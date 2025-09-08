Nhật Bản: Thu hồi 40.000 bộ đồ chơi sau sự cố nhiều trẻ em bị kẹp ngón tay

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tập đoàn đồ chơi Nhật Bản Takara Tomy ngày 8/9 thông báo tự nguyện thu hồi khoảng 40.000 bộ đồ chơi “Grand Mall Tomica Building,” phiên bản đặc biệt kỷ niệm 55 năm ra đời xe mô hình Tomica.

Ảnh minh họa.

Quyết định được đưa ra sau khi công ty ghi nhận nhiều phản ánh về việc trẻ em bị kẹp ngón tay tại thang máy xoắn ốc ở trung tâm mô hình - nơi đặt xe để di chuyển lên tầng trên. Tính đến nay đã có 12 báo cáo liên quan, trong đó riêng tháng 8 xảy ra 2 vụ.

Sản phẩm lấy cảm hứng từ trung tâm thương mại, cho phép trẻ chơi xe mô hình Tomica trên bãi đỗ xe, thang máy xoắn ốc và đường dốc lái xe. Bộ đồ chơi được bán với giá 9.350 yen (khoảng 63,29 USD) từ tháng 7 và đã có mặt tại 6 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Takara Tomy cho biết sẽ hoàn tiền cho khách hàng và nhận hàng trả lại từ ngày 8/9./.

Theo TTXVN