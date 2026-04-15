Nhật Bản nới lỏng quy định xuất khẩu vũ khí

Việc Nhật Bản chuẩn bị nới lỏng quy định xuất khẩu vũ khí đang thu hút sự quan tâm từ nhiều quốc gia, trong bối cảnh các đồng minh của Mỹ tìm cách đa dạng hóa nguồn cung quốc phòng giữa những bất ổn an ninh toàn cầu.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sớm thông qua các quy định mới nới lỏng kiểm soát xuất khẩu vũ khí. Ảnh: Reuters

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sớm thông qua các quy định mới nới lỏng kiểm soát xuất khẩu vũ khí, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong chính sách quốc phòng của quốc gia này kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh nhiều đồng minh của Mỹ gia tăng tìm kiếm nguồn cung quốc phòng thay thế, khi cam kết an ninh của Washington có dấu hiệu biến động và các xung đột tại Trung Đông và Ukraine gây áp lực lên năng lực sản xuất vũ khí.

Chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi kỳ vọng việc nới lỏng quy định sẽ góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, đồng thời tăng cường năng lực hỗ trợ các đối tác.

Theo các nguồn tin, những khách hàng tiềm năng đầu tiên có thể bao gồm Ba Lan và Philippines – các quốc gia đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội. Nhật Bản cũng được cho là có thể sớm phê duyệt xuất khẩu tàu hộ vệ đã qua sử dụng cho Philippines, cùng với các hệ thống phòng thủ tên lửa trong tương lai.

Mô hình ý tưởng của máy bay chiến đấu thuộc Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP) được trưng bày tại Triển lãm Thiết bị An ninh Quốc phòng Quốc tế (DSEI) Nhật Bản ở Trung tâm Thương mại Makuhari Messe tại Chiba, Nhật Bản, ngày 21 tháng 5 năm 2025. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, các doanh nghiệp quốc phòng lớn như Toshiba và Mitsubishi Electric đang mở rộng tuyển dụng và nâng công suất nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng từ thị trường quốc tế.

Giới quan sát cho rằng việc Nhật Bản tham gia sâu hơn vào thị trường vũ khí toàn cầu có thể giúp các quốc gia giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Mỹ, vốn đang chịu áp lực do nhu cầu tăng cao và các hạn chế về công nghệ.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này cũng đối mặt với không ít thách thức. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản vẫn thận trọng với hoạt động xuất khẩu vũ khí do lo ngại ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu, đặc biệt với các tập đoàn có hoạt động tiêu dùng dân sự.

Dù vậy, xu hướng điều chỉnh chính sách quốc phòng của Tokyo được đánh giá là phù hợp với bối cảnh an ninh khu vực và quốc tế đang có nhiều biến động, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng lớn của Nhật Bản trong chuỗi cung ứng quốc phòng toàn cầu.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters