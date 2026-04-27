Nhật Bản nhập lô dầu Mỹ đầu tiên sau xung đột Iran

Một lô dầu thô từ Mỹ đã cập cảng Nhật Bản lần đầu tiên kể từ khi xung đột liên quan đến Iran bùng phát, phản ánh nỗ lực của Tokyo trong việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Một tàu chở dầu mang theo dầu thô của Mỹ đang di chuyển trong vịnh Tokyo. Ảnh: JIJI

Theo thông tin từ hãng tin Jiji, tàu chở khoảng 910.000 thùng dầu thô của Mỹ đã đến một cầu cảng ngoài khơi Cảng Tokyo vào sáng 26/4. Lượng dầu này tương đương chưa đến một ngày tiêu thụ của Nhật Bản, song được xem là bước đi đáng chú ý trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động.

Lô hàng được mua bởi công ty phân phối dầu Cosmo Oil, trực thuộc Cosmo Energy Holdings. Sau khi cập bến, dầu thô sẽ được vận chuyển qua hệ thống đường ống ngầm đến nhà máy lọc dầu tại Chiba để chế biến thành các sản phẩm như xăng và cung ứng ra thị trường.

Chuyến hàng khởi hành từ bang Texas vào cuối tháng 3 và di chuyển đến Nhật Bản qua kênh đào Panama. Đây là lô dầu đầu tiên từ Mỹ đến Nhật kể từ khi các cuộc tấn công của Washington nhằm vào Iran bắt đầu hồi cuối tháng 2, kéo theo những lo ngại về an ninh năng lượng và gián đoạn chuỗi cung ứng.

Xung đột Trung đông ảnh hưởng lượng dầu mỏ thế giới. Ảnh: Economictimes

Chính phủ Nhật Bản hiện đang thúc đẩy tăng cường nhập khẩu dầu từ các nguồn ngoài Trung Đông, trong bối cảnh tuyến vận tải chiến lược qua eo biển Hormuz đối mặt nguy cơ bị gián đoạn. Hiện nay, hơn 90% lượng dầu nhập khẩu của Nhật vẫn phụ thuộc vào khu vực Trung Đông.

Trong bối cảnh rủi ro nguồn cung gia tăng, Chính phủ Nhật Bản và các nhà bán buôn dầu mỏ đang nỗ lực tìm nguồn cung thay thế nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Ngoài Mỹ, Tokyo cũng hướng tới nhập khẩu dầu từ các khu vực khác như Nam Mỹ và Trung Á.

Bên cạnh việc tìm kiếm nguồn cung từ Bắc Mỹ, Trung và Nam Mỹ cũng như Trung Á, Tokyo cũng đang cân nhắc các tuyến vận chuyển thay thế nhằm giảm thiểu rủi ro. Theo dự kiến, lượng dầu nhập khẩu từ Mỹ có thể tăng gấp bốn lần trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước. Giới quan sát cho rằng động thái này cho thấy Nhật Bản đang nỗ lực củng cố an ninh năng lượng trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, đồng thời giảm phụ thuộc vào các khu vực có nguy cơ bất ổn cao.

Lê Hà.

Nguồn: japantimes