New Zealand từ bỏ thế cô lập, thắt chặt liên minh quân sự tại châu Á

Nhận định các cuộc xung đột từ Ukraine đến Trung Đông đang làm rung chuyển trật tự toàn cầu, New Zealand đã chính thức từ bỏ tư duy an toàn nhờ “lớp đệm đại dương” cô lập. Tại Đối thoại Shangri-La 2026, quốc gia Nam Bán Cầu này vừa phát đi thông điệp về kế hoạch tăng tốc ngân sách quốc phòng và thắt chặt các liên minh quân sự cốt lõi tại châu Á để đối phó với làn sóng bất ổn mới.

Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand, ông Chris Penk, trả lời phỏng vấn của CNA bên lề Hội nghị Đối thoại Shangri-La tại Singapore vào thứ Sáu, ngày 29 tháng 5. Ảnh: CNA

Trả lời phỏng vấn bên lề Đối thoại Shangri-La 2026 đang diễn ra ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Chris Penk khẳng định, nước này không thể tiếp tục dựa vào vị trí địa lý biệt lập để tự bảo vệ mình trước các mối đe dọa đương đại.

Ông Penk thẳng thắn thừa nhận, vị trí địa lý xa xôi giữa đại dương từng được xem là một “lớp đệm” an toàn tự nhiên cho New Zealand, nhưng bối cảnh hiện tại đã hoàn toàn khác. Nước này không thể coi nhẹ tính toàn vẹn của giới hạn lãnh hải 12 hải lý, vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) cũng như quyền tự do hàng hải. Môi trường an ninh chiến lược thay đổi nhanh chóng hiện nay buộc Wellington phải tái định hình lại chính sách quốc phòng.

Hình ảnh tàu khu trục HMNZS Te Mana của New Zealand tại Căn cứ Hải quân Devonport ở Auckland, New Zealand, ngày 8 tháng 7 năm 2022. Ảnh: Getty Images

Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi New Zealand công bố ngân sách năm 2026 với mức tăng chi tiêu quốc phòng lên tới 9%. Động thái này cụ thể hóa cam kết của chính phủ nhằm tăng gần gấp đôi ngân sách quân sự lên mức 2% GDP trong vòng 8 năm.

Song song với việc tự cường vũ trang, New Zealand đang đẩy mạnh chiến lược tăng cường sự hiện diện và can dự sâu hơn vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Chris Penk nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực này đối với Wellington trên cả các khía cạnh thương mại, kinh tế và giao lưu nhân dân: "Chúng tôi tự coi mình là một quốc gia châu Á, việc duy trì và thắt chặt các mối liên kết quốc phòng tại đây là điều sống còn".

Bên cạnh cam kết hỗ trợ các đảo quốc láng giềng ở Thái Bình Dương giữ vững an ninh, New Zealand đặc biệt coi trọng mối quan hệ đối tác với Singapore và các nước thành viên trong Thỏa thuận Quốc phòng Năm cường quốc (FPDA - gồm New Zealand, Singapore, Australia, Malaysia và Vương quốc Anh).

Wellington tin rằng, đối với các quốc gia có quy mô trung bình và nhỏ, việc tăng cường khả năng phối hợp tác chiến thông qua các cuộc tập trận chung là cách duy nhất để nhân rộng sức mạnh răn đe, bảo vệ ổn định chung trước các thách thức xuyên quốc gia. Ông Penk khẳng định:"Chúng ta luôn mạnh mẽ hơn khi đứng cùng nhau".

Nhật Lệ

Nguồn: CNA