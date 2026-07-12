Nhật Bản thử nghiệm thành công nguyên mẫu tên lửa tái sử dụng

Tin liên quan: Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa chống ngầm ERASR

Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) vừa thông báo đã thử nghiệm thành công nguyên mẫu tên lửa tái sử dụng RV-X tại tỉnh Akita, Đông Bắc nước này, mở ra triển vọng giảm chi phí và nâng cao hiệu quả cho các hoạt động phóng vệ tinh trong tương lai.

Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) chuẩn bị phóng nguyên mẫu tên lửa tái sử dụng thử nghiệm RV-X ngày 11/7/2026. Ảnh: JAXA.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành tại cơ sở của JAXA ở thành phố Noshiro, ngày 11/7. Tên lửa RV-X đã cất cánh, đạt độ cao tối đa khoảng 11 m, di chuyển theo phương ngang khoảng 16 m trước khi hạ cánh an toàn. Toàn bộ chuyến bay kéo dài khoảng 40 giây.

Phát biểu tại họp báo trực tuyến sau cuộc thử nghiệm, Giám đốc dự án Takashi Ito cho biết kết quả đạt được đúng như kỳ vọng, đồng thời khẳng định đây là bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển công nghệ tên lửa tái sử dụng của Nhật Bản.

Theo JAXA, dữ liệu thu thập từ cuộc thử nghiệm sẽ được sử dụng để hoàn thiện thiết kế phương tiện phóng tái sử dụng Callisto – dự án hợp tác giữa Nhật Bản, Pháp và Đức. Callisto sử dụng cùng loại động cơ với RV-X và dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay thử nghiệm trước tháng 4/2027, với mục tiêu hạ cánh từ độ cao lớn hơn đáng kể so với lần thử nghiệm này. RV-X có chiều dài khoảng 7,3m, đường kính khoảng 1,8m và được trang bị bốn chân đáp phục vụ hạ cánh thẳng đứng.

Nguyên mẫu tên lửa tái sử dụng RV-X của JAXA trong cuộc thử nghiệm tại thành phố Noshiro, tỉnh Akita (Nhật Bản), ngày 11/7/2026. Ảnh: Kyodo.

Hiện tên lửa H3 – phương tiện phóng chủ lực của Nhật Bản chỉ có thể sử dụng một lần. Vì vậy, JAXA đang đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ tên lửa tái sử dụng nhằm giảm chi phí phóng, tăng tần suất đưa vệ tinh vào quỹ đạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp vũ trụ nước này.

Trên thế giới, công nghệ tên lửa tái sử dụng đã được công ty SpaceX của Mỹ thương mại hóa thành công với dòng tên lửa Falcon 9. Tại Nhật Bản, năm 2025, Công ty Honda R&D, đơn vị nghiên cứu thuộc Tập đoàn Honda, cũng đã thử nghiệm thành công nguyên mẫu tên lửa tái sử dụng, đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân của nước này đạt được thành tựu trên.

Thanh Hằng

Nguồn: Kyodo News.