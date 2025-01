Nhật Bản: Một năm sau trận động đất Noto, quá trình tái thiết vẫn chậm

Ngày 1/1, Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm một năm kể từ khi một trận động đất mạnh tấn công Bán đảo Noto ở miền trung Nhật Bản, khiến ít nhất 500 người thiệt mạng.

Cảnh tàn phá sau trận động đất tại Suzu, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản ngày 1/1/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Đã một năm trôi qua kể từ ngày xảy ra thảm họa song quá trình tái thiết vẫn chưa hoàn tất, các nỗ lực để khôi phục hoàn toàn vẫn đang tiếp tục ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tại buổi lễ tưởng niệm ở Wajima, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất, Thủ tướng Shigeru Ishiba đã bày tỏ chia buồn với các nạn nhân và cam kết nỗ lực tái thiết.

Ông bày tỏ ý định sửa đổi luật liên quan đến cứu trợ thiên tai và các biện pháp ứng phó nhằm tăng cường phúc lợi xã hội và thúc đẩy hợp tác giữa chính phủ và tư nhân tại các vùng bị tàn phá.

Thống đốc Ishikawa Hiroshi Hase phát biểu: "Chúng tôi quyết tâm tạo ra tương lai cho một Noto mới. Chúng tôi sẽ dành mọi nỗ lực để mở đường cho công cuộc tái thiết."

Những người tham dự đã dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân lúc 4h10 chiều, cùng thời điểm trận động đất mạnh có độ lớn 7,6 xảy ra vào ngày đầu năm 2024.

Khu vực này cũng bị ảnh hưởng bởi những trận mưa như trút nước vào tháng 9, cản trở các nỗ lực phục hồi sau động đất và làm tăng số lượng người phải sơ tán.

Khoảng 21.000 cư dân ở tỉnh Ishikawa, nơi giáp Biển Nhật Bản, vẫn phải sơ tán hoặc ở trong nhà tạm tính cho đến cuối tháng 12/2024, với việc khôi phục cơ sở hạ tầng và phá dỡ những ngôi nhà bị sập vẫn chưa hoàn thành.

Bà Sumiko Ikezaki, 74 tuổi, đang sống trong nhà tạm bày tỏ hy vọng năm 2025 “là một năm tốt lành, không có động đất."

Trong số 504 trường hợp tử vong được báo cáo tính đến ngày 27/12, có 228 người ở tỉnh Ishikawa đã thiệt mạng trong trận động đất. Theo cơ quan chức năng, 276 trường hợp tử vong còn lại ở các tỉnh Ishikawa, Niigata và Toyama được cho là do tình trạng sức khỏe xấu đi, trong một số trường hợp liên quan đến căng thẳng khi phải sơ tán.

Theo chính quyền địa phương, một số trường hợp tử vong cũng được cho là do hạn chế về khả năng tiếp cận điện và nước, cũng như gián đoạn dịch vụ tại các cơ sở y tế. Số người chết dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa, với khoảng 200 trường hợp đang chờ xem xét để công nhận là tử vong liên quan đến động đất.

Trận động đất đã khiến hơn 150.000 ngôi nhà bị sập hoàn toàn hoặc một phần trên khắp các tỉnh Ishikawa, Niigata, Toyama và Fukui.

Chính quyền địa phương cho biết toàn bộ nhà ở tạm thời cho những người bị ảnh hưởng đã được hoàn thành vào ngày 23/12 tại tỉnh Ishikawa, chậm hơn bốn tháng so với kế hoạch ban đầu do nhu cầu tăng cao và sự chậm trễ do mưa tháng Chín.

Chính quyền tỉnh Ishikawa đã dựng 6.882 ngôi nhà tạm tại 10 thành phố, cung cấp nơi ở cho 12.092 người. Trong số này, có 64% cư trú tại các thành phố Wajima và Suzu.

Nền kinh tế địa phương, được biết đến là điểm đến du lịch nổi tiếng với hải sản tươi sống, suối nước nóng và các tác phẩm nghệ thuật truyền thống, bao gồm cả đồ sơn mài, cũng bị ảnh hưởng. Một khu chợ lịch sử ở Wajima đã bị tàn phá bởi một trận hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 240 tòa nhà.

Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, tổng cộng có 88 khách sạn và nhà trọ theo phong cách Nhật Bản ở Ishikawa, đã bị sập một phần hoặc toàn bộ, trong khi 100 cơ sở tham quan bị hư hại ở các tỉnh Ishikawa, Toyama và Niigata./.

Theo TTXVN