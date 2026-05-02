Nhật Bản: Đa số người dân ủng hộ đạt đồng thuận giữa các đảng phái trước khi sửa Hiến pháp

Kết quả thăm dò dư luận tại Nhật Bản cho thấy đa số người dân ủng hộ việc đạt được sự đồng thuận rộng rãi giữa các đảng phái trước khi tiến hành sửa đổi Hiến pháp, trong bối cảnh Thủ tướng Sanae Takaichi thúc đẩy thay đổi đạo luật cơ bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Ủy ban Hiến pháp của Hạ việnNhật Bản họp ngày 16 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Kyodo

Theo kết quả khảo sát do Kyodo News công bố ngày 1/5, hơn 70% người dân Nhật Bản cho rằng cần xây dựng sự đồng thuận rộng rãi giữa các đảng phái chính trị trước khi tiến hành sửa đổi Hiến pháp.

Ngược lại, chỉ khoảng 25% số người được hỏi ủng hộ việc bắt đầu soạn thảo các nội dung sửa đổi với sự tham gia của các đảng ủng hộ cải cách. Cuộc khảo sát được tiến hành trên toàn quốc trước thềm Ngày Hiến pháp (3/5).

Kết quả cho thấy dư luận có thể thận trọng nếu chính phủ thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp dựa trên ưu thế đa số lớn tại Hạ viện của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền. Theo quy định, một sửa đổi Hiến pháp cần được ít nhất 2/3 số nghị sĩ tại cả hai viện Quốc hội thông qua, sau đó được đa số cử tri ủng hộ trong một cuộc trưng cầu ý dân.

Thủ tướng Sanae Takaichi, người theo đường lối bảo thủ, hồi tháng 4 cho biết “thời điểm đã chín muồi” để thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp và đặt mục tiêu đưa ra đề xuất cụ thể vào kỳ đại hội đảng năm tới. Tuy nhiên, khảo sát cho thấy 73% người dân muốn ưu tiên đạt được sự đồng thuận rộng rãi, bao gồm cả các đảng thận trọng với việc sửa đổi.

Liên quan đến Điều 9 của Hiến pháp – điều khoản từ bỏ quyền sử dụng vũ lực, ý kiến công chúng vẫn chia rẽ, với 50% ủng hộ sửa đổi và 48% phản đối. Điều 9 lâu nay được xem là nền tảng cho chính sách hòa bình của Nhật Bản, song cũng là nội dung gây tranh luận trong giới chính trị.

Về tổng thể, 69% số người được hỏi ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp ở các mức độ khác nhau, trong khi 31% phản đối. Trong nhóm ủng hộ, lý do chính là Hiến pháp “không còn phù hợp với bối cảnh hiện nay”, trong khi nhiều ý kiến phản đối cho rằng Hiến pháp hiện hành đã góp phần duy trì hòa bình.

Khảo sát được tiến hành từ tháng 3 đến tháng 4 đối với 3.000 người từ 18 tuổi trở lên, với 1.913 phản hồi hợp lệ.

Bích Hồng

Nguồn: Kyodo News