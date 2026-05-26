Nhật Bản lập gói ngân sách bổ sung hơn 3.000 tỷ yên ứng phó giá năng lượng

Thanh Hằng
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae mới đây thông báo Chính phủ sẽ xây dựng gói ngân sách bổ sung trị giá hơn 3.000 tỷ yên, nhằm ứng phó đà tăng giá năng lượng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gây áp lực lên thị trường toàn cầu, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ trực tiếp người dân và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu với báo chí tại văn phòng của bà ở Tokyo vào ngày 25/5/2026. Ảnh: Kyodo.

Theo kế hoạch, Chính phủ Nhật Bản dự kiến trình Quốc hội (Diet) dự thảo ngân sách bổ sung sớm nhất vào tuần tới. Nội các cũng sẽ sớm họp để thông qua các biện pháp hỗ trợ, trong đó có việc sử dụng khoảng 500 tỷ yên từ quỹ dự phòng để trợ cấp trực tiếp hóa đơn điện, gas cho các hộ gia đình trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay – thời điểm nhu cầu sử dụng năng lượng tăng cao vào mùa Hè.

Khoản hỗ trợ này được kỳ vọng giúp giảm chi phí sinh hoạt cho người dân, đồng thời góp phần ổn định tiêu dùng trong nước. Chính phủ cũng cho biết sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp bình ổn giá xăng dầu, bao gồm cơ chế trần giá bán lẻ.

Tòa nhà Quốc hội ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 19/7/2016. Ảnh: Reuters,

Về nguồn lực tài chính, bà Takaichi cho biết việc phát hành thêm trái phiếu chính phủ để bù đắp thâm hụt là cần thiết, song khẳng định tổng lượng phát hành sẽ không vượt kế hoạch đề ra trước đó. Nhật Bản có thể duy trì phương án này nhờ nguồn thu thuế tăng cao hơn dự kiến trong năm tài khóa trước, qua đó giảm áp lực lên thị trường tài chính và nợ công.

Liên quan đến an ninh năng lượng, Thủ tướng Nhật Bản cho biết nước này đã tăng cường nhập khẩu dầu theo các tuyến vận tải thay thế ngoài eo biển Hormuz, giúp đảm bảo nguồn cung đủ dùng đến mùa xuân năm sau, thay vì chỉ đến cuối năm như dự báo trước đó.

Bà Takaichi đồng thời nhấn mạnh Chính phủ sẽ không áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng quá nghiêm ngặt trong mùa Hè năm nay, nhằm tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế.

Nguồn: Reuters.

