Nhật Bản - Australia ra mắt khuôn khổ “phối hợp quốc phòng chiến lược”

Ngày 7/12, tại cuộc họp báo ở thủ đô Tokya - Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và người đồng cấp Australia Richard Marles đã ra mắt “khuôn khổ phối hợp quốc phòng chiến lược”, trong bối cảnh hai bên tìm kiếm những cách thức mới nhằm mở rộng hợp tác trên mọi lĩnh vực trước các mối đe dọa chung trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và người đồng cấp Australia Richard Marles, trong cuộc họp báo chung tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở Tokyo vào ngày 7/12/2025. Ảnh: Japantimes.

Phát biểu trong cuộc họp báo ông Koizumi nói rằng, mọi hình thức hợp tác quốc phòng trong tương lai sẽ được tiến hành theo khuôn khổ này, nhằm bảo đảm hai bên có thể phối hợp hiệu quả hơn và gắn kết chiến lược chặt chẽ hơn “ở mọi cấp độ và trong mọi tình huống”. Ông cho biết khuôn khổ này sẽ bao trùm “mọi lĩnh vực”, trong đó có an ninh mạng, không gian, hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marles, đang có chuyến thăm Nhật Bản kéo dài hai ngày, cho rằng khuôn khổ mới là bước phát triển trên nền tảng gắn kết chiến lược ngày càng mạnh giữa hai nước. Ông nói: “Đây là nỗ lực làm sâu sắc hơn quan hệ quốc phòng vốn đã rất quan trọng, và mang lại hiệu quả tối đa cho từng lĩnh vực nhằm bảo đảm chúng ta phối hợp chặt chẽ nhất có thể trong tương lai... để duy trì một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Hai đối tác chiến lược vốn cũng đang tăng cường quan hệ an ninh với đồng minh chung là Mỹ đồng thời cam kết đóng vai trò “trụ cột trung tâm của hợp tác nhiều tầng” nhằm xây dựng một mạng lưới an ninh “vững chắc” trên toàn khu vực.

Thông báo về khuôn khổ mới được đưa ra khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Cơ bản về Tình hữu nghị và Hợp tác vào năm tới. Ông Marles nói rằng thời điểm này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, khi cả hai đều chuẩn bị cập nhật chiến lược an ninh quốc gia và tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng, đặc biệt trong lĩnh vực đóng tàu và chuỗi cung ứng.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles (giữa) tại Nagasaki là nơi Mitsubishi Heavy Industries đóng các khinh hạm lớp Mogami của Nhật Bản. Ảnh: Japantimes.

Trước đó ngày 6/12, ông Marles đã đến thăm xưởng đóng tàu Nagasaki của Mitsubishi Heavy Industries (MHI) - nơi chiếc đầu tiên trong số 3 khinh hạm lớp Mogami nâng cấp cho Hải quân Australia, được đóng tại Nhật Bản. Canberra dự kiến ký chính thức hợp đồng mua 11 khinh hạm đa nhiệm trước khi kết thúc năm tài khóa. Việc đóng tám tàu còn lại sẽ được chuyển giao từ Nhật Bản sang khu vực Henderson ở Perth, nơi chúng sẽ do hãng Austal của Australia đóng sau quá trình chuyển giao công nghệ. Đầu năm nay, Canberra đã chọn MHI thay cho Tập đoàn Thyssenkrupp Marine Systems của Đức làm đối tác ưu tiên để thay thế các tàu lớp Anzac đã cũ - trở thành hợp đồng xuất khẩu quốc phòng lớn nhất từ trước tới nay của Tokyo, với 10 tỷ AUD (6,5 tỷ USD) được Canberra phân bổ cho dự án.

Thanh Vân

Nguồn: Japantimes