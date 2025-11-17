Nguy cơ khủng hoảng chính trị tại Đức: Tranh cãi về cải cách lương hưu đe dọa chính phủ Thủ tướng Merz

Trong bối cảnh cải cách lương hưu gây tranh cãi, Thủ tướng Đức Friedrich Merz phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ giới trẻ của liên minh đảng CDU/CSU, làm dấy lên câu hỏi về khả năng duy trì sự đoàn kết của liên minh cầm quyền.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ về gói cải cách lương hưu. Ảnh: chụp màn hình Euronews.

Phát biểu tại Ngày của Đoàn Thanh niên CDU/CSU (Junge Union) tại Rust, Baden-Württemberg, Thủ tướng Merz khẳng định: “Tôi sẽ bỏ phiếu ủng hộ gói cải cách lương hưu này với lương tâm rõ ràng khi đến phiên bỏ phiếu tại Quốc hội Đức.”

Ông Merz nhấn mạnh rằng cải cách lương hưu chỉ là bước khởi đầu cho cuộc tranh luận sâu rộng hơn về các thay đổi căn bản trong hệ thống phúc lợi, và việc tổ chức lại hệ thống lương hưu phải diễn ra trong nhiệm kỳ lập pháp hiện tại, đã được liên minh thống nhất.

Tuy nhiên, sự ủng hộ của ông Merz đã vấp phải phản đối từ Junge Union, cánh trẻ của liên minh CDU/CSU, vốn phản đối gói cải cách này. Họ phản đối dự thảo do Bộ trưởng Lao động Bärbel Bas đề xuất, cho rằng sẽ phát sinh thêm chi phí 120 tỷ euro từ 2032 đến 2040, vượt quá thỏa thuận liên minh, vốn chỉ nhất trí ổn định mức lương hưu đến năm 2031. Johannes Winkel, lãnh đạo Junge Union, nhấn mạnh: “Gói cải cách này, với chi phí bổ sung 120 tỷ euro vượt quá thỏa thuận trong liên minh, không thể được thông qua dưới bất kỳ hình thức nào.”

Cải cách lương hưu đe dọa sự ổn định của liên minh cầm quyền ở Đức. Ảnh: ICIR

Các thành viên trẻ của CDU/CSU từng giúp Merz trở thành Chủ tịch CDU và Thủ tướng liên minh, giờ đây thể hiện thái độ không đồng tình công khai, đe dọa khả năng thông qua gói cải cách. Nhiều nghị sĩ trẻ còn nhận được sự ủng hộ từ các nhóm nghị sĩ khác trong liên minh, khiến khả năng đạt đa số ủng hộ gần như bất khả thi.

Trong bài phát biểu của mình, ông Merz cũng nhấn mạnh nhiệm vụ của Thủ tướng là cân bằng lợi ích các bên: “Tôi phải đảm bảo rằng chúng ta vẫn có khả năng giành đa số tại Cộng hòa Liên bang Đức. Công việc của Thủ tướng là cân bằng các lợi ích.”

Khía cạnh chính trị rộng hơn cũng được Thủ tướng Merz đề cập. Trong bài phát biểu trước đó, ông nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của châu Âu và Liên minh châu Âu, đồng thời cảnh báo: “Tương lai thế giới được tạo ra tại châu Âu. Nếu chúng ta để các lực lượng dân tộc chủ nghĩa định hình châu Âu và bỏ mặc nó, một ngày nào đó chúng ta sẽ phải nghe rằng mình đã thất bại với lịch sử”. Ông kêu gọi EU duy trì các nguyên tắc tự do, khoan dung và trách nhiệm cá nhân, đồng thời từ chối kiểu lãnh đạo độc đoán và chủ nghĩa quan liêu quá mức.

Cuộc tranh cãi về cải cách lương hưu đang trở thành tâm điểm chính trị ở Đức, đe dọa sự ổn định của liên minh cầm quyền và khả năng của Thủ tướng Merz trong việc duy trì quyền lực trước thềm các quyết định quan trọng trong nhiệm kỳ.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews.