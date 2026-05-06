Người sau cai nghiện có thể được vay tối đa 200 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh

Theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, từ ngày 1/5/2026, người sau cai nghiện có thể được vay tối đa 200 triệu đồng để sản xuất kinh doanh, trong thời gian 10 năm với lãi suất như hộ nghèo.

Theo đó, quyết định đã đưa ra nhiều chính sách giúp người sau cai nghiện được tiếp cận được nguồn tín dụng để học nghề, làm ăn; đồng thời có nhiều ưu đãi vay vốn cho cả cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện.

Đối tượng được vay vốn là người sau cai nghiện ma túy đủ 12 tuổi trở lên, được chính quyền cấp xã xác nhận đủ điều kiện đã hoàn thành cai nghiện cách thời điểm vay vốn không quá 10 năm. Số tiền được vay phụ thuộc mục đích sử dụng.

Cụ thể, nếu công dân cần vốn để đào tạo nghề sẽ được cho vay một khoản bằng chương trình tín dụng với học sinh, sinh viên. Mức tối đa hiện tại áp dụng là 4 triệu đồng/tháng/người. Nếu để sản xuất, kinh doanh, người sau cai nghiện có thể được vay tối đa tới 200 triệu đồng.

Sự linh hoạt trong mục đích sử dụng vốn bảo đảm rằng người sau cai nghiện có thể lựa chọn con đường phù hợp nhất với năng lực và hoàn cảnh của mình, dù là bắt đầu từ việc học một nghề hay trực tiếp khởi nghiệp sản xuất. Trong các trường hợp này, cá nhân người sau nghiện không được tự đứng ra vay vốn mà phải thực hiện cho vay thông qua hộ gia đình hoặc người giám hộ - những người sẽ đứng tên vay vốn và giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Nếu không có người giám hộ thì người sau cai nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên được trực tiếp đứng tên vay vốn tại NHCSXH. Lãi suất và thời hạn vay cũng được thiết kế ưu đãi nhằm giảm bớt áp lực tài chính cho người hoàn lương. Lãi suất cho vay được ấn định bằng với lãi suất cho vay đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ (hiện là 6,24%). Nếu có nợ quá hạn thì lãi suất sẽ bằng 130% lãi suất cho vay cá nhân vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay, thời hạn cho vay tối đa được kéo dài lên đến 120 tháng.

Bên cạnh các cá nhân, chính sách còn khuyến khích các tổ chức kinh tế tham gia vào quá trình tạo việc làm cho đối tượng này. Theo đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác và hộ kinh doanh, nếu có tối thiểu 10% tổng số lao động là người sau cai nghiện ma túy và có hợp đồng lao động hợp pháp thì sẽ thuộc diện được vay vốn ưu đãi.

Tiền phải được sử dụng để chi trả hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm mà pháp luật không cấm. Việc quy định rõ các điều kiện này, theo Bộ Công an, sẽ giúp việc xét duyệt hồ sơ vay vốn trở nên minh bạch và dễ dàng hơn, đồng thời bảo đảm vốn vay được sử dụng đúng mục đích. Lãi suất và thời hạn cho vay tương tự như với cá nhân, tức tối đa 120 tháng, lãi suất như áp dụng với hộ nghèo. Đây là động thái tích cực nhằm tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ khép kín, nơi người sau cai nghiện không chỉ được vay vốn cá nhân mà còn được làm việc trong những môi trường doanh nghiệp có sự hỗ trợ về tài chính từ Chính phủ.

Minh Hà