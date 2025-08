Để học viên sau cai nghiện có nghề

Cùng với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, điều trị cho các học viên, Cơ sở cai nghiện số 1 Thanh Hóa đã đặc biệt quan tâm tới công tác dạy nghề, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho các học viên tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện.

Học viên được cán bộ hướng dẫn học nghề may túi tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa.

Trịnh Di T.L., 20 tuổi, quê xã Xuân Tín đã được điều trị cắt cơn, đang trong quá trình lao động trị liệu và học nghề may. Được sự hướng dẫn tận tình từ các cán bộ trung tâm, anh đã có thể sản xuất được các sản phẩm túi PP xuất khẩu, túi dùng một lần. T.L. cho biết: “Trước đây, do nghỉ học sớm, không có việc làm, tuổi trẻ bị các đối tượng xấu rủ rê nên em đã nghiện ma túy khi mới 16 tuổi. Khi được đưa vào đây thực hiện việc cai nghiện bắt buộc, em thấy cơ sở đào tạo rất nhiều nghề cho các học viên. Nhận thấy, nghề may sau này phù hợp với em nên em đã theo học. Thông qua buổi hướng nghiệp dạy nghề, em mong muốn sau này trở về tái hòa nhập cộng đồng có thể tìm được một công việc ổn định cho bản thân, để gia đình yên tâm và trở thành người có ích cho xã hội”.

Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa đang quản lý 571 đối tượng nghiện ma túy. Khi trở về cuộc sống đời thường, các học viên rất dễ tái nghiện do thiếu việc làm, thiếu sự hỗ trợ từ cộng đồng và kỹ năng nghề nghiệp. Để giúp các học viên có việc làm khi trở về với cuộc sống đời thường, cơ sở đã đưa nhiều ngành nghề vào dạy cho học viên. Hoạt động lao động sản xuất ngoài tác dụng rèn luyện tay nghề còn hỗ trợ, nâng cao hiệu quả trong điều trị, cai nghiện.

Thời gian qua, cơ sở đã xây dựng lịch lao động trị liệu bảo đảm đúng quy định và hợp lý đối với từng nhóm đối tượng đặc thù. Theo đó, tùy theo từng điều kiện sức khỏe, các học viên được bố trí theo các tổ để thực hiện việc học nghề và lao động sản xuất. Các ngành nghề hiện thu hút nhiều học viên tham gia như: may túi xuất khẩu, túi dùng một lần; trồng rau, chăn nuôi, vệ sinh môi trường cảnh quan, nghề mộc... đã được cơ sở phối hợp với các trường dạy nghề trên địa bàn đào tạo cho học viên. Với sự tận tâm, tận tình hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ công an cùng cán bộ, nhân viên cơ sở giúp các học viên tăng cơ hội tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm, ổn định cuộc sống khi trở về tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tái nghiện.

Hiện nay, cơ sở đang tổ chức dạy nghề, cấp chứng nhận cho học viên và phân các học viên thành các đội lao động trị liệu với các nghề phù hợp với sức khỏe và nhu cầu của học viên. Trong thời gian cai nghiện, hầu hết các học viên đều cảm thấy việc tham gia lao động giúp họ hiểu được giá trị của lao động, từ đó có suy nghĩ tích cực, thêm động lực, quyết tâm cai nghiện.

Thiếu tá Lê Đình Ninh, Phó trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa, cho biết: “Chúng tôi đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, các công ty đóng trên địa bàn đào tạo thêm các ngành nghề như: sửa chữa xe máy, cắt tóc, nấu ăn... Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho các học viên chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng sau khi kết thúc thời gian cai nghiệm trở về địa phương. Qua đó, các học viên được tìm hiểu về các ngành nghề phù hợp với khả năng của bản thân và nhu cầu thị trường lao động xã hội hiện nay để có định hướng cho mình một công việc phù hợp nhất. Từ đó, tái xây dựng cuộc sống mới, tránh xa ma túy và trở thành công dân có ích cho xã hội sau khi tái hòa nhập cộng đồng”.

Ngoài ra, cơ sở còn phối hợp chặt chẽ với công an các xã để theo dõi, đánh giá các học viên sau khi tái hòa nhập cộng đồng. Qua công tác nắm bắt, trao đổi với công an địa phương, từ ngày 1/3/2025 đến nay, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa đã có hơn 100 học viên tái hòa nhập cộng đồng, trong đó có 5 người tái sử dụng ma túy. Điều này cho thấy các học viên sau khi cai nghiện đã tái hòa nhập rất tốt, có việc làm ổn định và dần tránh xa ma túy.

"Để công tác quản lý sau cai nghiện thực sự hiệu quả và góp phần chống tái nghiện, chính quyền và lực lượng công an địa phương có người tái hòa nhập cộng đồng cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tuyển dụng lực lượng lao động đã được đào tạo này, đồng thời tuyên truyền để người dân không còn kỳ thị, phân biệt với những người đã từng nghiện ma túy để họ sớm hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, những người sau cai nghiện cần có ý chí nỗ lực, đặc biệt, rất cần sự hợp tác từ gia đình và sự chia sẻ của các doanh nghiệp khi tiếp nhận các đối tượng này vào làm việc", Thiếu tá Lê Đình Ninh cho biết thêm.

Bài và ảnh: Minh Khanh