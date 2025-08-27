Người hết lòng vì “người dưng”

Bà Trần Thị Oanh, hội viên phụ nữ phường Đông Sơn, Phó Chủ tịch Liên chi hội Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa được nhiều người biết đến là một người có tấm lòng nhân ái, yêu thương và giúp đỡ trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi đặc biệt khó khăn.

Bà Trần Thị Oanh ân cần hướng dẫn trẻ khuyết tật hoàn tất thủ tục nhận học bổng chuẩn bị cho năm học mới.

Ở tuổi 64, bà Oanh có một gia đình hạnh phúc, nhưng bà không ngồi để an dưỡng tuổi già, mà hàng ngày vẫn miệt mài với công tác từ thiện. Với tâm niệm “Sống là cho đi”, bà đến với công tác từ thiện, nhân đạo, bởi bà nghĩ rằng trời cho mình có sức khoẻ, sum vầy bên con cháu thì mình phải cống hiến, sẻ chia một cách ý nghĩa, thì niềm vui, hạnh phúc đó mới lâu bền.

Chuẩn bị đón năm học mới 2025-2026, bà tranh thủ sự quan tâm của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam và Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa cấp phát học bổng cho 11 trẻ khuyết tật của phường, mỗi cháu 1 triệu đồng và một túi quà. Bà đưa các cháu đến nhận quà, làm các thủ tục với sự chỉ bảo ân cần như người thân. Đây là một trong những việc nhỏ bà Oanh làm nhưng bằng cả tấm lòng và sự yêu thương đối với các cháu, mong bù đắp những thiệt thòi. Nhiều lần, bà không ngần ngại bỏ tiền túi, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí để thực hiện nhiều hoạt động từ thiện có ý nghĩa giúp trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật về học bổng, xe đạp, đỡ đầu các cháu hàng tháng để các cháu có điều kiện được đến trường. Ngoài ra, còn xin xe lăn tặng người già bị tai biến, bị bệnh khó vận động...

Những năm công tác tại cơ quan Huyện ủy Đông Sơn cũ, bà là Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Dân Đảng nên việc nắm bắt tâm tư tình cảm, quan tâm đến người lao động đã nằm lòng bàn tay và lâu dần thêm gắn bó. Năm 2016 nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội, bà tiếp tục tham gia công tác xã hội tại địa phương. Chứng kiến nhiều cháu khuyết tật sinh ra không được trọn vẹn như trẻ bình thường, cháu thiếu cha, cháu thiếu mẹ, cháu có mẹ cha lại mắc bệnh thần kinh, bệnh hiểm nghèo... bà Oanh càng thấu hiểu và hết lòng vì những người yếu thế. Bà luôn trăn trở làm thế nào để giúp các cháu sau khi học xong có môi trường làm việc ổn định để trang trải cuộc sống. Nếu không có người giúp đỡ, động viên, các cháu sẽ phải bỏ học giữa chừng để tìm kiếm việc làm trong khi chưa đến độ tuổi lao động, chưa đủ hiểu biết xã hội rất dễ bị thành phần xấu lôi kéo.

Với trăn trở đó, bà Oanh cùng với tập thể liên chi hội khảo sát, lập danh sách trẻ mồ côi, khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang theo học tại các trường trên địa bàn để kêu gọi, vận động giúp đỡ. Bất kể ngày mưa hay nắng, bà đều miệt mài trên những cung đường và vận dụng những mối quan hệ công tác trước đây để vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu, giúp đỡ các cháu và đồng hành cùng tổ chức hội. Từ năm 2020 đến nay, bà đã vận động được 27 tập thể và 22 cá nhân nhận đỡ đầu 86 trẻ mồ côi, khuyết tật đang theo học từ lớp 1 đến lớp 12, mỗi cháu từ 300 - 500 nghìn đồng/tháng. Đến nay, nhiều cháu đã đậu đại học, cao đẳng, có cháu đã tốt nghiệp ra trường. Cá nhân bà đã liên hệ xin việc làm cho 2 cháu có thu nhập ổn định; nhận đỡ đầu 1 cháu từ năm lớp 8 là Nguyễn Thị Dương ở xã Đông Thịnh cũ mồ côi bố, ở với mẹ rất khó khăn. Đến nay, cháu Dương đã tốt nghệp THPT và đang học nghề.

Ngoài ra, bà Oanh còn kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ thành lập câu lạc bộ thiện nguyện gồm có 8 anh chị em tổ chức nấu cháo từ thiện cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa Đông Sơn vào sáng thứ 2 hằng tuần; vận động các tiểu thương chợ Rừng Thông cho các cháu quần áo, giày dép, các loại đồ dùng học tập. Bình quân mỗi năm có 150 cháu được tặng quà, mỗi suất trị giá từ 300 - 500 ngàn đồng. Trong 5 năm (2020-2025) bà và tổ chức hội đã vận động xây, sửa nhà ở cho các cháu mồ côi trị giá 630 triệu đồng...

Những đóng góp của bà Oanh cùng với tập thể liên chi hội đã phần nào làm vơi bớt đi những khó khăn, thiệt thòi cho các cháu mồ côi, khuyết tật, giúp các cháu vượt qua mặc cảm, tự tin vươn lên trong cuộc sống. Những việc làm đó đã được cấp ủy, chính quyền ghi nhận; người thân các cháu biết ơn. Nhưng hơn tất cả, với bà Oanh, đó là việc nên làm để lan tỏa yêu thương, gieo thêm hy vọng tiếp bước cho trẻ yếu thế vững bước vào đời.

Bài và ảnh: Lê Hà