Người dân là trung tâm phục vụ

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Quang Trung là địa bàn có dân số đông, do đó số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hàng ngày tương đối lớn. Trước thực tiễn đó, nhằm xây dựng chính quyền thân thiện, hiện đại, phục vụ Nhân dân hiệu quả với phương châm “Lấy người dân là trung tâm phục vụ”, phường đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo được nhiều dấu ấn trong quá trình thực hiện.

Người dân đến thực hiện TTHC được cán bộ Trung tâm PVHCC phường Quang Trung hướng dẫn tận tình, chu đáo.

Trong thời gian chờ làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC), chị Trần Thị Hằng ở khu phố 5, cho biết: “Tôi được cán bộ trung tâm tận tình hướng dẫn từ việc lấy số cũng như hoàn thiện các thủ tục đăng ký hộ kinh doanh nên mọi khâu đều được giải quyết nhanh gọn, không mất thời gian chờ đợi. Tôi rất hài lòng không chỉ về cơ sở khang trang mà còn bởi tinh thần phục vụ nhiệt tình, chu đáo của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) luôn gần dân, sát dân, lấy người dân làm trung tâm phục vụ”.

Không chỉ chị Hằng, đây cũng là đánh giá chung của rất nhiều người dân dành cho đội ngũ CBCC của Trung tâm PVHCC phường. Mặc dù vào đầu buổi sáng lượng người đến giao dịch khá đông nhưng các khâu tiếp nhận, xử lý hồ sơ đều được thực hiện thông suốt, khoa học, không để tình trạng hồ sơ bị tồn đọng, chờ đợi kéo dài, qua đó đem đến sự hài lòng của người dân.

Để đạt được kết quả đó, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Quang Trung đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy; sắp xếp, bố trí CBCC ở các vị trí việc làm đảm bảo đúng người, đúng việc, phát huy được sở trường của từng cá nhân. Cùng với đó, chú trọng đến việc sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng hiện có để tránh lãng phí tài sản chung. Điểm nhấn là Trung tâm PVHCC phường được cải tạo, sửa chữa từ trụ sở của UBND phường Ngọc Trạo cũ, theo hướng khang trang hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao dịch của người dân. Song song với đầu tư cơ sở hạ tầng, phường đã đầu tư trang thiết bị hiện đại như hệ thống máy tính có kết nối internet, máy in, photocopy, máy scan... Bố trí đầy đủ bàn ghế, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC được thực hiện với quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ nhanh chóng, tối giản thủ tục và rút ngắn thời gian giải quyết cho người dân, doanh nghiệp; tạo mã QR cho tất cả 432 TTHC và niêm yết công khai tại trung tâm, tạo thuận tiện cho việc tra cứu TTHC của các tổ chức, công dân. Đồng thời, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến để giải quyết các TTHC trên cổng dịch vụ công quốc gia; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến đến từng khu phố, tổ dân phố, doanh nghiệp. Phường Quang Trung cũng quán triệt cán bộ, công chức thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ, không gây phiền hà, sách nhiễu, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không để hồ sơ tồn đọng, quá hạn.

Bên cạnh đó, trong quá trình giải quyết TTHC, phường cũng luôn quan tâm, ưu tiên nhóm đối tượng yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật... Tại trung tâm cũng đã bố trí một bàn riêng để hỗ trợ nhóm đối tượng này. Phường cũng xây dựng kế hoạch và thành lập tổ phản ứng nhanh nhằm kịp thời giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng yếu thế trong quá trình thực hiện TTHC. Qua đó, chất lượng giải quyết TTHC ngày càng được nâng cao, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền vì Nhân dân phục vụ.

Phó giám đốc Trung tâm PVHCC phường Quang Trung Nguyễn Văn Thắng cho biết: "Dù còn gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần trách nhiệm cao, chu đáo, tận tình, đội ngũ CBCC phường Quang Trung đã không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc, từ đó đã mang lại hiệu quả thiết thực. Điều này được minh chứng qua con số, từ ngày 1/7/2025 đến 18/3/2026 trung tâm tiếp nhận 4.162 hồ sơ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, trong đó có 3.985 hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn (đạt 95,74%), không có hồ sơ quá hạn. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện không có đơn kiến nghị, phản ánh của người dân về tinh thần, thái độ phục vụ chưa tốt của đội ngũ CBCC. Những kết quả đó đã góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền phường".

Bài và ảnh: Trung Hiếu