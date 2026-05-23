Tạo dựng niềm tin trong Nhân dân

Với phương châm “nhanh, nhạy bén, thiết thực, hiệu quả”, xã Lam Sơn đã triển khai nhiều hình thức nắm bắt, định hướng dư luận xã hội (DLXH), qua đó tạo dựng niềm tin và tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Buổi đối thoại giữa lãnh đạo xã Lam Sơn với người dân thôn Đoàn Kết.

Thực hiện Dự án Khu dân cư thị trấn Lam Sơn (vị trí số 7), xã Lam Sơn có 23 hộ dân và 1 tổ chức là Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng bị ảnh hưởng. Đây là dự án được xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu tái định cư của người dân và thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa trên địa bàn xã. Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, UBND xã Lam Sơn đã tổ chức tuyên truyền, đối thoại với các hộ dân thôn Đoàn Kết bị ảnh hưởng bởi dự án.

Tại buổi đối thoại, các hộ dân đã kiến nghị UBND xã xem xét hỗ trợ đối với diện tích đất khai hoang, sử dụng ổn định nhưng chưa có đầy đủ giấy tờ pháp lý. Các kiến nghị của người dân đã được Phó Chủ tịch UBND xã Lê Đình Hảo và các phòng chuyên môn trực tiếp giải đáp; đối với các nội dung vượt thẩm quyền xã đã tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Buổi đối thoại khép lại trong không khí thống nhất, đồng thuận, các hộ dân bày tỏ sự ủng hộ đối với việc triển khai dự án trên địa bàn xã.

Đối thoại là một trong những giải pháp quan trọng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong Nhân dân. Vì vậy, Thường trực Đảng ủy xã Lam Sơn đã duy trì giao ban hằng tháng với bí thư chi bộ, trưởng thôn để nắm bắt thông tin và tổ chức đối thoại khi cần thiết. Cùng với đó, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân định kỳ; các đồng chí Thường trực Đảng ủy thường xuyên làm việc với các thôn để nắm chắc tình hình trong Nhân dân.

Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Lê Trọng Quý cho biết: “Xã Lam Sơn có 2 tôn giáo chính là phật giáo và công giáo. Số đồng bào theo đạo gần 8.400 người (chiếm 25,32% dân số toàn xã). Xác định làm tốt công tác nắm bắt DLXH sẽ giúp cấp ủy, chính quyền phát hiện sớm những vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở, Ban Xây dựng Đảng đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách từng thôn và phối hợp với chi bộ, trưởng thôn nắm chắc tình hình cơ sở. Đồng thời, thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ, dự họp thôn, dự hội nghị của các chi hội, chi đoàn để nắm bắt các ý kiến của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Từ đó, trực tiếp giải quyết hoặc báo cáo Thường trực Đảng ủy chỉ đạo giải quyết”.

Sự phát triển vượt bậc của công nghệ truyền thông dẫn đến sự bùng nổ thông tin đa chiều, tác động đến tư tưởng, nhận thức của Nhân dân. Để định hướng dư luận và phản bác các thông tin sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thành lập Ban Công tác 35 xã và Tổ cộng tác viên DLXH. Thường xuyên kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên DLXH khi có sự thay đổi và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, giúp đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên DLXH nâng cao nhận thức, nghiệp vụ, đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên DLXH bao gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND và tổ chức đoàn thể tham gia nên công tác tuyên truyền, vận động luôn mang lại hiệu quả cao.

Là thành viên Tổ cộng tác viên DLXH, chị Lê Thị Thanh Tuyền, Bí thư Đoàn xã Lam Sơn chia sẻ: “Để công tác nắm bắt, định hướng DLXH mang lại hiệu quả thiết thực, tôi thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; luôn bám sát địa bàn và chủ động cập nhật thông tin từ đoàn viên, thanh niên, Nhân dân và các trang mạng xã hội để nắm bắt tình hình nhanh nhất, chính xác nhất. Công tác tuyên truyền về những việc làm hay, lối sống đẹp được đoàn xã lan tỏa rộng rãi; những thông tin xấu độc được phản bác kịp thời, tạo niềm tin trong đoàn viên, thanh niên và Nhân dân”.

Để làm tốt vai trò đi trước, đón đầu trong định hướng DLXH, xã Lam Sơn đã đa dạng hóa các hình thức thu thập thông tin, phương thức tuyên truyền và chủ động nắm bắt tình hình thông qua các nền tảng mạng xã hội. UBND xã cử cán bộ tham gia các nhóm bảo đảm an ninh trật tự của các thôn và thành lập các nhóm zalo bí thư chi bộ, trưởng thôn để thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình cơ sở. Ban Xây dựng Đảng lập trang facebook để cung cấp thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thường xuyên theo dõi, nắm bắt các luồng dư luận trên mạng xã hội để kịp thời tham mưu định hướng thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh.

Từ việc làm tốt công tác nắm bắt thông tin, định hướng DLXH, xã Lam Sơn đã tạo được niềm tin và sự ủng hộ của Nhân dân. Đó là nền tảng quan trọng để xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và góp phần đưa Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư “Về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH” ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Bài và ản: Minh Khôi