Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở xã biên giới xa nhất của tỉnh

Nhằm cụ thể hóa nghị quyết của Đảng sát với thực tiễn địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mường Chanh đã ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026, phân công rõ trách nhiệm cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách các lĩnh vực, địa bàn trực tiếp bám cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các chủ trương lớn của Đảng, nghị quyết của cấp trên được quán triệt sâu rộng đến từng chi bộ, cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

Cán bộ, công chức xã Mường Chanh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Là xã biên giới xa xôi nhất của tỉnh, Mường Chanh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện kinh tế - xã hội còn hạn chế, hạ tầng chưa đồng bộ, đời sống Nhân dân vẫn còn không ít khó khăn. Chính vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2025-2030 Đảng bộ xã đã xác định việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống không thể dừng ở khâu quán triệt, học tập, mà đòi hỏi cấp ủy phải lựa chọn đúng trọng tâm, sát cơ sở và tổ chức thực hiện bằng những giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Nhận thức rõ điều đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm; bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; nâng cao đời sống Nhân dân là mục tiêu xuyên suốt. Trên cơ sở đó, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác được xây dựng theo hướng rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện và rõ kết quả cần đạt được.

Ông Lục Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Chanh cho biết: “Ban Thường vụ Đảng ủy xác định nghị quyết của Đảng chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi vào cuộc sống. Vì vậy, sau mỗi hội nghị, chúng tôi đều cụ thể hóa thành chương trình hành động, phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách địa bàn, lĩnh vực, trực tiếp theo dõi, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn cho cơ sở”.

Đảng bộ xã hiện có 17 chi bộ với 282 đảng viên. Để nghị quyết được triển khai đồng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đặc biệt coi trọng chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt được đổi mới theo hướng ngắn gọn, thiết thực, tập trung vào những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Mỗi chi bộ đều gắn việc thực hiện nghị quyết với nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị mình.

Ở các bản, nghị quyết của Đảng được chuyển tải bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, gắn với những vấn đề thiết thực như phát triển sản xuất, bảo vệ rừng, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và xóa bỏ các tập tục lạc hậu. Nhờ đó, chủ trương của Đảng không còn là những nội dung khô cứng, mà trở thành mục tiêu hành động cụ thể được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng thuận thực hiện.

Một trong những cách làm hiệu quả của Đảng bộ xã Mường Chanh là phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã trực tiếp phụ trách các chi bộ, bản và đơn vị. Cách làm này giúp cấp ủy nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn và nâng cao chất lượng lãnh đạo ngay từ cơ sở.

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy tiềm năng đất đai, rừng và lợi thế địa phương. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, cấp ủy chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội. Trong xây dựng chính quyền, trọng tâm được đặt vào cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

Trên tuyến biên giới, nhiệm vụ giữ vững quốc phòng - an ninh luôn được đặt ở vị trí đặc biệt quan trọng. Ban Thường vụ Đảng ủy xã thường xuyên lãnh đạo lực lượng công an, quân sự phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Quang Chiểu nắm chắc tình hình địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Song song với đó, công tác xây dựng Đảng được thực hiện toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra và dân vận. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh được triển khai nghiêm túc. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; những vấn đề phát sinh từ cơ sở được giải quyết kịp thời. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân. Mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Thực tiễn ở Mường Chanh cho thấy, khi nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ sát thực tiễn, khi người đứng đầu thực sự sâu sát, khi từng chi bộ và mỗi đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, thì nghị quyết không chỉ đi vào cuộc sống mà còn tạo ra chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị.

Những kết quả đạt được trong gần 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ xã Mường Chanh. Đó cũng là nền tảng quan trọng để địa phương phát huy nội lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, từng bước xây dựng vùng biên giới ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc và giữ vững thế trận lòng dân nơi phên dậu của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Minh Hiếu