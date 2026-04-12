Ngoại trưởng UAE và Ấn Độ hội đàm trao đổi về tình hình khu vực

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Abdullah bin Zayed Al Nahyan ngày 11/4 đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tại Abu Dhabi, tập trung trao đổi về các diễn biến mới trong khu vực và những tác động đối với an ninh, ổn định quốc tế.

Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận toàn diện về tình hình khu vực Trung Đông, trong đó đặc biệt đề cập tới các vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào UAE và một số quốc gia khác gần đây. Hai nhà ngoại giao nhấn mạnh những diễn biến này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của các quốc gia liên quan mà còn tác động sâu rộng đến ổn định khu vực và toàn cầu, nhất là trong các lĩnh vực then chốt như an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng năng lượng và hoạt động kinh tế quốc tế.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar khẳng định, New Delhi ủng hộ các biện pháp của UAE nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh cho công dân, người cư trú và khách quốc tế. Phát biểu này được xem là tái khẳng định lập trường nhất quán của Ấn Độ trong việc ủng hộ ổn định và an ninh tại khu vực Trung Đông, nơi có lợi ích kinh tế và cộng đồng người Ấn Độ sinh sống đông đảo.

Hai bên cũng dành thời gian trao đổi về những diễn biến ngoại giao gần đây, bao gồm thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran. Các bên cho rằng thỏa thuận này là bước đi tích cực, song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố chưa chắc chắn, đòi hỏi cộng đồng quốc tế tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực đối thoại nhằm hướng tới một môi trường hòa bình và ổn định bền vững.

Trong bối cảnh đó, UAE và Ấn Độ nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp quốc tế, thúc đẩy các cơ chế hợp tác đa phương nhằm giảm căng thẳng, bảo đảm tự do hàng hải và duy trì ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

Giới quan sát nhận định cuộc gặp giữa lãnh đạo ngoại giao UAE và Ấn Độ diễn ra trong thời điểm khu vực Trung Đông đang đối mặt nhiều biến động, qua đó phản ánh nỗ lực của các quốc gia trong việc duy trì đối thoại, tăng cường hợp tác và hạn chế các nguy cơ leo thang, góp phần ổn định tình hình khu vực và quốc tế.

Vân Bình

Nguồn: Qatar news Agency