Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan sắp ký hiệp ước quốc phòng chung

Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan dự kiến sẽ ký một hiệp ước quốc phòng chung tại thành phố Jeddah (Saudi Arabia) trong ngày 7/8, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác an ninh giữa ba quốc gia trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp và căng thẳng với Iran gia tăng.

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Ảnh: SPA.

Theo các nguồn tin, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên và ký kết thỏa thuận. Tuy nhiên, nội dung cụ thể của hiệp ước hiện chưa được công bố.

Một nguồn tin cho biết ý tưởng về cơ chế hợp tác quốc phòng ba bên đã được thảo luận trong nhiều tháng qua, song những diễn biến an ninh gần đây tại Trung Đông đã thúc đẩy các bên đẩy nhanh tiến trình đàm phán và hoàn tất thỏa thuận.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang sau xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel, cũng như những lo ngại về nguy cơ bất ổn kéo dài ảnh hưởng tới an ninh và các tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông.

Trước thềm hội nghị, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đang có chuyến thăm Saudi Arabia nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Tháng trước, ông Sharif cũng đã hội đàm với Tổng thống Erdogan tại Istanbul, trong đó hai bên trao đổi về các vấn đề khu vực và nhất trí ủng hộ các nỗ lực giảm căng thẳng thông qua đối thoại.

Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia tăng cường hợp tác quốc phòng: Ảnh: AFP.

Giới quan sát nhận định hiệp ước mới nhiều khả năng sẽ mở rộng khuôn khổ hợp tác hiện có giữa Saudi Arabia và Pakistan. Năm 2025, hai nước đã ký hiệp ước phòng thủ chung quy định một cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ của một bên sẽ được xem là hành động chống lại cả hai nước.

Nếu được ký kết, thỏa thuận ba bên sẽ tạo lập một cơ chế hợp tác an ninh mới giữa ba quốc gia có ảnh hưởng lớn tại Trung Đông và Nam Á. Các lĩnh vực hợp tác được dự báo sẽ bao gồm chia sẻ thông tin tình báo, huấn luyện quân sự, phát triển công nghiệp quốc phòng, phối hợp chống khủng bố và tăng cường năng lực ứng phó trước các thách thức an ninh khu vực.

Thu Uyên

Nguồn: Ynet News.