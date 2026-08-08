Ả Rập Xê Út , Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký Hiệp ước quốc phòng lịch sử

Trong bối cảnh xung đột khu vực gia tăng, với việc Iran phóng tên lửa nhằm vào các nước xuất khẩu dầu mỏ ở vùng Vịnh, Ả Rập Xê Út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/8 đã ký thỏa thuận quốc phòng chung tại thành phố Mecca, theo đó một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ quốc gia nào trong ba nước sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào cả ba.

Ả rập Xê út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/8 đã ký thỏa thuận quốc phòng chung. Ảnh: Ajel English.

Thỏa thuận được Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký tại Mecca. Theo tuyên bố chung, văn kiện nhằm tăng cường khả năng răn đe tập thể trước các hành động gây hấn và thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa ba nước.

Tổng thống Erdogan cho biết, thỏa thuận dựa trên nguyên tắc “răn đe tập thể”, đồng thời tăng cường hợp tác quốc phòng, các dự án công nghiệp quốc phòng chung và nỗ lực chống khủng bố. Ông nhấn mạnh, văn kiện không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào và dựa trên quyền tự vệ được quy định tại Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc.

Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif gọi đây là một “hiệp ước lịch sử”, đóng vai trò như “lá chắn hòa bình” cho ba nước và cộng đồng Hồi giáo rộng lớn hơn.

Về phía Ả Rập Xê Út, nước này khẳng định thỏa thuận không nhằm xây dựng một trục quân sự hay khối tôn giáo, không liên quan đến các nỗ lực hạt nhân hoặc chạy đua vũ trang, đồng thời không ảnh hưởng đến các quan hệ đối tác chiến lược hiện có của nước này.

Thái tử kiêm Thủ tướng Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (giữa), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) và Thủ tướng Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký kết Hiệp định Quốc phòng chung tại thành phố Mecca, Ả Rập Xê Út, ngày 7 tháng 8 năm 2026. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Văn kiện được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel liên quan đến Gaza cùng các cuộc xung đột khác trong khu vực, trong đó có cuộc chiến Iran và Lebanon.

Phản ứng trước thỏa thuận, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết New Delhi đang theo dõi chặt chẽ Hiệp ước Mecca và đánh giá nội dung cũng như việc triển khai trên thực tế. Ông nhấn mạnh mọi cơ chế hợp tác an ninh khu vực cần góp phần duy trì hòa bình, ổn định, không làm gia tăng căng thẳng hoặc ảnh hưởng đến lợi ích của các nước khác.

Minh Phương

Nguồn: AP, Euronews.