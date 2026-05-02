Ngoại trưởng Nga và Iran điện đàm, thảo luận về triển vọng lệnh ngừng bắn toàn diện

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi vừa có cuộc điện đàm, trao đổi về tình hình Trung Đông, vấn đề tự do hàng hải tại khu vực Vịnh cũng như các diễn biến liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 1/5, hai bên đã thảo luận sâu về triển vọng đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải ổn định tình hình quân sự và chính trị tại Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng vẫn diễn biến phức tạp.

Nga tái khẳng định ủng hộ các nỗ lực hòa giải quốc tế hiện nay, đồng thời bày tỏ sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy tiến trình chính trị - ngoại giao, hướng tới các thỏa thuận bền vững nhằm thiết lập hòa bình lâu dài trong khu vực.

Liên quan đến an ninh hàng hải, hai ngoại trưởng cũng đề cập đến việc đảm bảo hoạt động vận chuyển hàng hóa và tàu thuyền, trong đó có tàu Nga, đi qua Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng trọng yếu, trong bối cảnh nguy cơ gián đoạn gia tăng khi căng thẳng leo thang.

Hai ngoại trưởng cũng đề cập chương trình hạt nhân Iran - vấn đề gây nhiều tranh cãi. Tehran khẳng định mục đích hòa bình, song phương Tây lo ngại nguy cơ phát triển vũ khí, nhất là khi thỏa thuận Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) đình trệ. Nga tái khẳng định ủng hộ giải pháp đối thoại, phản đối trừng phạt đơn phương và tiếp tục đóng vai trò trong nỗ lực khôi phục JCPOA.

Quan hệ Nga - Iran thời gian qua được củng cố trên nhiều lĩnh vực, với sự phối hợp lập trường trong các vấn đề khu vực. Giới quan sát cho rằng việc tăng cường tham vấn phản ánh nỗ lực của hai nước nhằm bảo vệ lợi ích chiến lược và tìm tiếng nói chung về an ninh khu vực, hàng hải và kiểm soát hạt nhân.

Trong diễn biến liên quan, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Fu Cong nhấn mạnh việc duy trì và kéo dài lệnh ngừng bắn là ưu tiên cấp bách, đồng thời kêu gọi sớm mở lại Eo biển Hormuz để tránh gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng. Ông cũng cảnh báo cộng đồng quốc tế cần lên tiếng phản đối nguy cơ tái bùng phát xung đột và thúc đẩy các bên nối lại đàm phán.

