Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự họp G7 tại Pháp, thảo luận về Ukraine và Trung Đông

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến tham dự cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao Nhóm G7 tại Pháp vào cuối tuần này, trong bối cảnh hàng loạt điểm nóng an ninh toàn cầu đang leo thang, đặc biệt là xung đột tại Ukraine và Trung Đông.

Ngoại trưởng Marco Rubio phát biểu trước các phóng viên về tình hình ở Iran, tại Đồi Capitol ở Washington, D.C, Mỹ, ngày 3/3/2026. Ảnh: Reuters

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, cuộc họp sẽ diễn ra tại Cernay-la-Ville, ngoại ô Paris, với sự tham gia của các ngoại trưởng từ các nước G7 gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ. Nội dung thảo luận tập trung vào cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, tình hình Trung Đông cũng như các mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định toàn cầu.

Chuyến đi của ông Rubio diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Động thái này đã kéo theo phản ứng mạnh từ Tehran, bao gồm các cuộc tấn công vào khu vực vùng Vịnh và hoạt động hàng hải, khiến tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz - một trong những huyết mạch năng lượng quan trọng của thế giới bị gián đoạn nghiêm trọng.

Các đồng minh của Mỹ trong G7 được cho là đang tỏ ra thận trọng, thậm chí hoài nghi trước chiến lược của Washington tại Iran. Phần lớn các nước chưa tham gia vào chiến dịch quân sự và bày tỏ lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột cũng như tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, ông Rubio được kỳ vọng sẽ tận dụng cuộc họp để trấn an các đồng minh, thúc đẩy sự đồng thuận và tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong việc xử lý các cuộc khủng hoảng hiện nay. Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng, mục tiêu của chuyến công du là “thúc đẩy các lợi ích quan trọng của Mỹ” và tăng cường phối hợp với các đối tác về những thách thức an ninh chung.

Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran. Ảnh: BBC

Liên quan đến Iran, xuất hiện những thông tin trái chiều về khả năng đàm phán giữa Washington và Tehran. Trong khi Tổng thống Trump cho biết hai bên đã có tiếp xúc, phía Iran lại phủ nhận. Dù vậy, nhiều quốc gia khác được cho là đang tham gia vào các nỗ lực ngoại giao ban đầu nhằm tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng.

Cuộc họp G7 lần này vì thế được đánh giá là cơ hội quan trọng để các cường quốc phương Tây định hình cách tiếp cận chung trước các cuộc khủng hoảng đang ngày càng phức tạp, từ chiến sự tại Ukraine đến nguy cơ bất ổn lan rộng ở Trung Đông.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, The Straits Times, Le Monde.