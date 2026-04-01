Ngoại giao toàn cầu tăng tốc hạ nhiệt Trung Đông

Trong bối cảnh căng thẳng liên quan chiến sự Iran tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến nguồn cung năng lượng và kinh tế toàn cầu, các kênh tiếp xúc gián tiếp và nỗ lực trung gian quốc tế đang được đẩy mạnh nhằm thúc đẩy đối thoại, kiểm soát nguy cơ leo thang và ngăn xung đột lan rộng tại Trung Đông.

Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi các bên trong xung đột Iran–Israel–Mỹ kiềm chế, giảm leo thang và sớm nối lại đàm phán. Ảnh: AL-Monitor.

Ngày 31/3, người đứng đầu Tòa thánh Vatican, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi các bên hạ nhiệt tình hình, chấm dứt các hành động làm gia tăng căng thẳng và sớm nối lại đàm phán. Thông điệp nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết thúc đẩy giải pháp hòa bình, giảm thiểu tổn thất và bảo đảm hoạt động nhân đạo, trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục gây quan ngại sâu sắc trong cộng đồng quốc tế.

Cùng ngày, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm, trao đổi về các biện pháp ổn định tình hình Trung Đông. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết thúc đẩy giải pháp chính trị – ngoại giao, kêu gọi các bên kiềm chế, tránh các hành động làm gia tăng rủi ro bất ổn, đồng thời đề cao vai trò của hợp tác quốc tế và các cơ chế đa phương trong xử lý các điểm nóng.

Tại Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định tình hình khu vực đang diễn biến phức tạp trong bối cảnh các hoạt động quân sự gia tăng. Ông kêu gọi các bên liên quan nối lại đối thoại, đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng làm trung gian nhằm thúc đẩy giải pháp ngoại giao, góp phần giảm căng thẳng.

Trong chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã thảo luận với Thủ tướng Sanae Takaichi về “giải pháp chung” cho cuộc khủng hoảng tại Iran.

Mặc dù vậy, triển vọng đối thoại vẫn còn nhiều trở ngại, khi các bên liên quan chưa tìm được tiếng nói chung về cách thức hạ nhiệt căng thẳng. Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran, Ngoại trưởng Abbas Araqchi tái khẳng định lập trường về các vấn đề an ninh, đồng thời cảnh báo nguy cơ tính toán sai lầm có thể làm tình hình thêm phức tạp. Iran nhấn mạnh cần có cách tiếp cận toàn diện đối với các vấn đề khu vực, trong khi các kênh tiếp xúc gián tiếp tiếp tục được duy trì nhằm kiểm soát rủi ro.

Ngoại trưởng Iran tái khẳng định lập trường an ninh, nhấn mạnh cần có cách tiếp cận toàn diện đối với các vấn đề khu vực . Ảnh: Kurdistan24.

Nhìn chung, các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy theo nhiều hướng, song tiến trình vẫn đối mặt với thách thức do khác biệt lập trường giữa các bên, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn từ cộng đồng quốc tế.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Xinhua.