Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

Sáng 17/4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ. Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và phát biểu giao nhiệm vụ.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Long, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Phó Trưởng Đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XVI tỉnh Thanh Hóa cho đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI tỉnh Thanh Hóa cho đồng chí Bùi Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa, góp phần kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, đòi hỏi sự chủ động, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm rất lớn.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái chúc mừng hai đồng chí đã được Trung ương và cử tri, Nhân dân trong tỉnh tin tưởng, giao giữ trọng trách Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khóa XVI và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nêu rõ: Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XVI diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước và đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc. Cùng với đó, yêu cầu đặt ra đối với Đoàn ĐBQH tỉnh là phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực sự là cầu nối vững chắc giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái đề nghị hai đồng chí Lương Thị Hoa và Bùi Văn Dũng tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm công tác và hiểu biết thực tiễn, nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể Đoàn ĐBQH tỉnh giữ vững nguyên tắc đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, bảo đảm hoạt động của Đoàn ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Tích cực, chủ động nghiên cứu sâu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các dự án luật, nghị quyết quan trọng trình Quốc hội; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng, thể hiện rõ chính kiến, trí tuệ của ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, gắn với thực tiễn phát triển của địa phương.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác giám sát và tiếp xúc cử tri, lắng nghe, tổng hợp đầy đủ, kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri, bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan; kịp thời phản ánh những vấn đề thực tiễn của các địa phương, đơn vị và của tỉnh với Quốc hội, Chính phủ; tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động nghị trường; đổi mới phương pháp làm việc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần nêu gương của người cán bộ lãnh đạo, góp phần xây dựng hình ảnh người ĐBQH gần dân, hiểu dân, vì dân.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tin tưởng rằng, với kinh nghiệm đã được tích lũy, hai đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa khẳng định việc được giao trọng trách mới không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn trước Đảng, Nhà nước và Đảng bộ, chính quyền, cử tri toàn tỉnh. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, lắng nghe đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh trung thực, kịp thời tới Quốc hội và các cơ quan chức năng.

Trên cương vị công tác mới, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thể hiện quyết tâm cùng tập thể Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đổi mới phương pháp hoạt động theo hướng khoa học, hiệu quả, tăng cường giám sát các vấn đề trọng tâm, trọng điểm của tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, bảo đảm mọi ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân được tiếp nhận, xem xét, giải quyết đến cùng, góp phần củng cố niềm tin của cử tri đối với cơ quan dân cử, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Minh Hiếu