Du lịch biển Thanh Hóa - Bản hòa ca của bản sắc và hiện đại (Bài 2): Từ nghỉ mát đến nghỉ dưỡng, từ một mùa đến “bốn mùa hương sắc ”

Sau nhiều nỗ lực, cố gắng, du lịch biển Thanh Hóa đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với sự bài bản hơn, đa dạng hơn và tham vọng hơn.

Về với Khu Du lịch Eo Gió bãi ngang, du khách được hòa mình vào thiên nhiên và cùng nhau lưu lại những bức ảnh đẹp.

1. Hành trình du lịch biển Thanh Hóa bắt đầu từ những dấu ấn đậm nét của người Pháp trong việc khai thác thế mạnh của Sầm Sơn để xây dựng thành một trong những khu nghỉ mát lý tưởng nhất Đông Dương từ cách đây hơn một thế kỷ. Kể từ đó đến nay, du lịch Sầm Sơn có thăng, lúc trầm nhưng bao giờ cũng được đặt ở vị trí trung tâm, chiến lược trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng, cả tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Những năm qua, một dải ven biển Sầm Sơn không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất và người Sầm Sơn thông qua các hoạt động du lịch, lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao, từng bước xây dựng “thành phố của lễ hội”. Nhiều sản phẩm du lịch mới được đưa vào khai thác, công tác quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý du lịch; kết cấu hạ tầng được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại; một số khu đô thị mới, nhiều công trình lớn hoàn thành, đưa vào sử dụng, làm thay đổi diện mạo đô thị. Hoạt động thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đón các “ông lớn” trong lĩnh vực kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cùng “làn sóng” đầu tư nghìn tỷ hiện diện ở đây thông qua các dự án, công trình tầm cỡ... Việc đẩy mạnh bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với xây dựng hình ảnh người Sầm Sơn văn minh, thân thiện, đẹp trong lòng bạn bè và du khách; kiên quyết xử lý các vi phạm trong hoạt động dịch vụ, du lịch, từng bước tạo sự chuyển biến bền vững cho du lịch nơi đây được xác định là nhiệm vụ quan trọng, vừa có tính cấp thiết, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài...

Diện mạo đô thị du lịch biển văn minh, thân thiện, hiện đại Sầm Sơn ngày càng được kiến tạo rõ nét, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, cũng như ngành du lịch Thanh Hóa nói riêng. Năm 2024, vùng biển Sầm Sơn đã đón được 8,86 triệu lượt khách, chiếm 57,9% lượng khách toàn tỉnh. Tổng thu từ khách du lịch đạt 17,1 nghìn tỷ đồng, bằng 50,1% tổng thu du lịch cả tỉnh. Năm 2025, Sầm Sơn tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu du lịch của Thanh Hóa với 8,8 triệu lượt khách, doanh thu đạt 17,48 nghìn tỷ đồng.

Là địa bàn trọng điểm du lịch của tỉnh, phường Sầm Sơn đồng thời cũng là trọng điểm “đối ngoại”, “đại sứ” quảng bá thương hiệu, nét đẹp đất và người Thanh Hóa tới đông đảo du khách. Bước vào mùa du lịch 2026, phường Sầm Sơn đã và sẽ triển khai nhiều phương án quản lý mới nhằm khẳng định sức hút của thiên đường nghỉ dưỡng sôi động, thân thiện, hiện đại, giàu bản sắc; xóa bỏ định kiến, khắc phục tính mùa vụ, nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia. Ông Lê Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Sầm Sơn nhấn mạnh: "Bằng tâm thế đổi mới, bứt phá mạnh mẽ, dám đương đầu với khó khăn, thách thức để đón nhận những thời cơ, vận hội mới, phường Sầm Sơn xác định tập trung phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, lấy du lịch dịch vụ làm mũi nhọn, gắn với phát triển đô thị biển hiện đại, văn minh, thông minh và bền vững. Dâng lên sức biển, phường Sầm Sơn đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị du lịch, vui chơi giải trí độc đáo, hiện đại và thông minh hàng đầu cả nước".

2. Không chỉ có biển Sầm Sơn, du lịch biển xứ Thanh gợi thương gợi nhớ trong lòng du khách với nhiều điểm đến đẹp khác. Xã Quảng Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số từ 4 xã: Quảng Bình, Quảng Lưu, Quảng Lộc và Quảng Thái. Trong đó, các xã Quảng Lưu, Quảng Thái (cũ) có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch biển. Tuy nhiên, trước đây, người dân chưa có tư duy, chưa biết cách làm du lịch. "Quãng độ 5 - 7 năm trở lại đây, từ định hướng chiến lược của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và nỗ lực của con em quê hương, du lịch biển nơi đây dần phát triển”, anh Nguyễn Đắc Huân, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Quảng Bình chia sẻ những điều rất thật.

Chuyện phát triển du lịch ở các làng biển luôn có bóng dáng của những người con tâm huyết, trách nhiệm với sự phát triển quê hương. Tựa hồ như cái cách anh Trần Công Dương mang theo hoài bão, khát vọng trở về quê nhà xây dựng Khu Du lịch Eo Gió bãi ngang trên một vệt biển hoang sơ. Anh Dương bộc bạch: “Càng đi nhiều, chứng kiến nhiều địa phương có biển “đổi đời” nhờ phát triển du lịch, tôi càng trăn trở khi nghĩ về tiềm năng, lợi thế của quê hương. Bãi biển nơi này dài, thoai thoải, cảnh quan lưu giữ được nét hoang sơ, tự nhiên cùng những góc chek-in độc đáo, nhưng vẫn chưa được khai phá, đánh thức”.

Mọi thứ bắt đầu từ những điều rất nhỏ bé, tự nhiên: một nhà hàng nho nhỏ phục vụ ăn uống, quán cà phê và phục vụ đồ uống giải khát chill chill bên bờ biển... Nhưng chính vẻ đẹp tự nhiên cùng sự nỗ lực, tâm huyết, tầm nhìn của người làm du lịch đã thổi bừng lên sức sống, tạo tiền đề cho sự bứt phá của du lịch biển Quảng Bình. Anh Dương hiểu sâu sắc một điều: Du lịch là khám phá, trải nghiệm. Vì vậy, anh muốn mỗi du khách đến với Khu Du lịch Eo Gió bãi ngang sẽ được cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên, tận hưởng giây phút thư thái cùng gia đình, bè bạn và hòa mình vào nhịp sống bản địa.

Một vùng biển vắng dần được đánh thức bởi những tín hiệu du lịch tích cực. Năm 2023-2024, khi lượng khách đổ về ngày càng đông kèm theo nhu cầu ăn uống, lưu trú tăng cao, anh Dương mạnh dạn đầu tư xây dựng 2 rạp biển kết cầu bằng tre, không gian mở với diện tích khoảng 50 - 100m2. Dịch vụ ăn uống phát triển, anh Dương lại tính chuyện ngủ, nghỉ cho khách. Bởi lẽ, thời điểm đó, Eo Gió bãi ngang chưa có dịch vụ lưu trú, khách có nhu cầu đều phải liên hệ với các địa điểm khác, ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm du lịch. Năm 2024 - 2025, Eo Gió bãi ngang tập trung đầu tư, xây dựng 8 căn bungalow với phong cách thiết kế độc đáo, đầy đủ tiện nghi, hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Cuối năm 2025, Eo Gió bãi ngang tiếp tục đầu tư, xây dựng 1 khách sạn quy mô 42 phòng, có hội trường đủ sức chứa khoảng 150 người, đưa vào vận hành, đón khách ngay từ mùa du lịch biển 2026 này.

Chặng đường 5 năm đã qua đi với biết bao nỗ lực, cố gắng, tâm huyết và tiền bạc. Từ một vùng biển hoang sơ, vắng lặng, Eo Gió bãi ngang đã và đang được phát triển theo hướng đa dạng trải nghiệm, dịch vụ: tổ chức tiệc BBQ; cắm trại; team building; giao lưu âm nhạc; tham gia trải nghiệm đời sống ngư nghiệp cùng người dân bản địa... Vào các dịp lễ, nơi này thu hút khoảng 2 - 3 nghìn khách du lịch.

Để chuẩn bị cho mùa du lịch biển 2026, Khu Du lịch Eo Gió bãi ngang tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc, có sự tham gia của nhiều ca sĩ tên tuổi. Tất cả các hoạt động này sẽ được tổ chức trên bãi biển, hòa cùng hơi thở của biển. Anh Dương cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, các bungalow và khu khách sạn Quảng Thái Xanh đã gần như kín phòng. Khách du lịch chủ yếu là khách nội tỉnh, Hà Nội và một số tỉnh thuộc khu vực miền Bắc. Khu Du lịch Eo Gió bãi ngang đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón chào mùa du lịch biển bùng nổ, sôi động. Tôi tin rằng, bằng tiềm năng, lợi thế vốn có cùng sự tử tế trong cách phục vụ, biết kết hợp giá trị bản địa và hiện đại trong cách làm du lịch, Eo Gió bãi ngang sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ”.

Hành trình xây dựng và phát triển của mỗi điểm đến là những lát cắt chân thực, minh chứng sinh động cho sự phát triển đột phá của du lịch biển Thanh Hóa. Không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng cao về lượng khách và doanh thu, du lịch biển Thanh Hóa còn chuyển mình mạnh mẽ theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm và giảm dần tính mùa vụ, từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch biển hàng đầu khu vực Bắc Trung bộ cũng như cả nước. Dẫu rằng vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách, du lịch biển Thanh Hóa vẫn không ngừng nỗ lực viết tiếp câu chuyện về khát vọng bay cao, vươn xa...

Bài và ảnh: Thảo Linh