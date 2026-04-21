Iran yêu cầu Mỹ phóng thích ngay tàu chở hàng bị bắt giữ cùng toàn bộ thủy thủ

Ngày 21/4, Iran đã yêu cầu Mỹ ngay lập tức thả một tàu chở hàng treo cờ Iran cùng thủy thủ đoàn sau khi con tàu bị Hải quân Mỹ bắt giữ tại khu vực Vịnh Oman, đồng thời cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi Washington phóng thích ngay tàu “Touska” cùng toàn bộ thủy thủ và đảm bảo an toàn cho họ. Tehran lên án hành động bắt giữ là “nguy hiểm” và “mang tính tội phạm”, cho rằng đây là sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và lợi ích của Iran.

Giới chức Iran khẳng định sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia, an ninh và phẩm giá của người dân, đồng thời nhấn mạnh sẽ có phản ứng đối với vụ việc. Tehran cũng cảnh báo mọi diễn biến xấu đi trong khu vực sẽ thuộc trách nhiệm của phía Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ đã nổ súng cảnh cáo và tiến hành bắt giữ tàu “Touska” vào ngày 19/4, sau khi con tàu bị cáo buộc tìm cách vượt qua một khu vực phong tỏa trên biển tại Vịnh Oman.

Quân đội Mỹ cũng công bố đoạn video cho thấy một tàu khu trục được vũ trang tiếp cận và chặn tàu, trước khi lực lượng lính thủy đánh bộ triển khai từ trực thăng đổ bộ xuống boong tàu để kiểm soát tình hình.

Đến nay, số lượng thủy thủ trên tàu “Touska” cũng như quốc tịch của họ vẫn chưa được xác nhận. Dữ liệu theo dõi hành trình cho thấy con tàu đã di chuyển từ Trung Quốc, ghé một số cảng trước khi đến khu vực Vịnh Oman, trong đó có điểm dừng tại Malaysia để xếp thêm hàng hóa. Khi bị chặn, tàu đang chở đầy container.

Giới quan sát nhận định vụ việc có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Tehran trong bối cảnh khu vực Trung Đông vốn đang bất ổn, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh hàng hải tại các tuyến vận tải chiến lược.

Ngọc Liên

Nguồn: CNN/Rediff