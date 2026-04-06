Hát cùng biển ngọc

Mục tiêu của du lịch Thanh Hóa trong năm 2026 là phấn đấu đón khoảng 16,8 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt khoảng 49,5 nghìn tỷ đồng, trong đó du lịch biển tiếp tục đóng vai trò rất quan trọng.

Những ngày đầu tháng 4 là thời điểm cận kề mùa du lịch biển mới. Trong tuần qua, Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh và cơ quan chức năng về du lịch đã có những buổi làm việc với các xã, phường trên địa bàn tỉnh có khu du lịch biển, để có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa du lịch mới.

Với những khu du lịch biển nổi tiếng như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa cũng như những khu du lịch đang nổi lên trên bản đồ du lịch quốc gia như Bãi Đông, Quảng Lợi, Quảng Thái, mấy năm gần đây du lịch biển ở Thanh Hóa đã thu hút lượng lớn du khách. Không chỉ tăng về số lượng khách, còn tăng thời gian lưu trú cũng như mức độ chi tiêu của du khách trong kỳ nghỉ.

Cùng với việc đa dạng dịch vụ, nâng cấp hạ tầng du lịch, các khu du lịch biển đã chọn ra những chủ đề phù hợp trong mùa du lịch để thu hút khách như: “Sầm Sơn - Khát vọng tỏa sáng”, “Nghi Sơn biển ngọc - Khát vọng vươn xa”, “Hải Tiến - Biển hát khúc tình ca”, từ đó truyền đi một thông điệp về giá trị, tầm vóc của các khu du lịch biển cũng như khát vọng vươn tầm của vùng đất, con người nơi đây.

Trong các buổi làm việc của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh với các địa phương có khu du lịch biển, vấn đề kiến tạo một môi trường du lịch hiện đại, thân thiện hơn nữa để khai thác tốt nhất tiềm năng, dư địa của các khu du lịch biển đã được đặt ra. Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh đã yêu cầu các địa phương chủ động rà soát quy hoạch, quản lý không gian phát triển; phối hợp từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, nhất là hạ tầng giao thông, cảnh quan, môi trường, chiếu sáng, thoát nước, đảm bảo tốt nhất các điều kiện đón khách. Nhất là phải chuẩn bị tổ chức lễ khai trương du lịch biển 2026 tạo được sức hút đối với du khách. Trong dịp cao điểm phải xử lý hiệu quả tình trạng chèo kéo, “cò mồi”, để không chỉ sạch từ biển, mà còn phải “sạch”, thân thiện cả trong cung cách phục vụ.

Chúng ta đã thành công với du lịch biển, và giờ đã đến lúc phải đưa biển ngọc vươn tầm. Hãy hát lên cùng biển, để “Tiếng sóng âm vang mãi/ Tiếng biển âm vang mãi/ Tiếng sóng rì rào thật khó quên” chiều lòng du khách khi về với biển xứ Thanh như những ca từ rất đẹp mà nhạc sĩ Dương Thụ đã viết trong ca khúc “Tiếng sóng biển”.

Tuệ Minh