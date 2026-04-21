Thủ tướng Tusk: Hợp tác quốc phòng Ba lan - Pháp “không có giới hạn”

Pháp và Ba Lan đang đẩy mạnh hợp tác quốc phòng khi môi trường an ninh châu Âu ngày càng phức tạp và những dấu hiệu cho thấy cam kết của Mỹ đối với khu vực có thể suy giảm.

Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Donald Tusk. Ảnh: TVP

Tại cuộc gặp ở Gdansk (miền bắc Ba Lan) ngày 20/4, Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Donald Tusk cho biết hai nước sẽ mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm răn đe hạt nhân, vệ tinh quân sự, tập trận chung, công nghiệp quốc phòng và chia sẻ tình báo. Ông Tusk nhấn mạnh đây là “sự hợp tác không có giới hạn”.

Về phần mình, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, các bước tiến cụ thể, đặc biệt trong lĩnh vực hạt nhân, có thể đạt được trong vài tháng tới, thậm chí không loại trừ khả năng triển khai máy bay chiến đấu Pháp mang vũ khí hạt nhân tới Ba Lan.

Bên cạnh hợp tác quân sự, hai nước cũng thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng. Trong chuyến thăm, các tập đoàn Airbus, Thales và Radmor đã ký thỏa thuận phát triển vệ tinh liên lạc quân sự phục vụ lực lượng vũ trang Ba Lan, với sự chứng kiến của bộ trưởng quốc phòng hai nước.

Quan hệ Pháp - Ba Lan được củng cố sau hiệp ước hữu nghị ký năm 2025, phản ánh mong muốn xây dựng năng lực quốc phòng tự chủ hơn cho châu Âu. Tuy nhiên, Ba Lan vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với Mỹ và phụ thuộc nhiều vào các hệ thống vũ khí do Mỹ sản xuất.

Các thành phần của hệ thống phòng không Wisła của Ba Lan. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ba Lan.

Hiện Ba Lan là một trong những quốc gia chi tiêu quốc phòng cao nhất trong NATO, dự kiến vượt 4,8% GDP vào năm 2026. Nước này cũng tham gia chương trình SAFE của Liên minh châu Âu nhằm hỗ trợ tài chính cho việc mua sắm và sản xuất vũ khí, dù sáng kiến này vấp phải sự phản đối trong nước từ Tổng thống Karol Nawrocki vì lo ngại ảnh hưởng đến chủ quyền.

Dù vậy, Thủ tướng Tusk khẳng định chiến lược của Washington đối với châu Âu đã thay đổi, nhưng quan hệ Ba Lan - Mỹ và châu Âu -Mỹ vẫn giữ vai trò quan trọng.

Minh Phương

Nguồn: Euronews, Reuters