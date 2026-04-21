Pakistan đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao cho vòng đàm phán mới giữa Mỹ - Iran

Pakistan đang tăng tốc chuẩn bị và đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad, dù thời điểm và khả năng diễn ra cuộc gặp vẫn chưa được xác nhận.

Theo Bộ Nội vụ Pakistan, Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi đã thông báo với Đại sứ Iran tại Pakistan về việc các công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ hai đã hoàn tất, trong đó các biện pháp an ninh được triển khai ở mức cao nhất. Khoảng 20.000 cảnh sát, cùng hàng trăm lực lượng đặc nhiệm và tay súng bắn tỉa, đã được huy động để bảo đảm an toàn cho các phái đoàn quốc tế.

Lực lượng tuần tra đường cao tốc Punjab, đơn vị Dolphin và đội phản ứng nhanh cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng, trong khi hệ thống camera “Thành phố an toàn” và các vị trí giám sát trên cao hoạt động 24/24 giờ.

Nguồn tin an ninh cho biết một số nhóm tiền trạm của Mỹ, bao gồm cả lực lượng bảo vệ, đã có mặt tại Islamabad để phối hợp chuẩn bị. Nhiều khách sạn lớn như Serena và Marriott đã được trưng dụng phục vụ đàm phán, đồng thời yêu cầu khách lưu trú rời đi.

Ở cấp ngoại giao, tối 20/4, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi, nhấn mạnh sự cần thiết duy trì đối thoại và thúc đẩy sớm các cuộc tiếp xúc nhằm giải quyết bất đồng thông qua con đường hòa bình. Đây là lần trao đổi thứ hai giữa hai bên trong chưa đầy 24 giờ, cho thấy vai trò trung gian tích cực của Islamabad.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, việc Mỹ và Iran có gặp lại nhau hay không vẫn chưa rõ ràng. Truyền thông Mỹ đưa tin Phó Tổng thống JD Vance cùng phái đoàn Mỹ dự kiến lên đường tới Pakistan vào ngày 22/4.

Trong khi đó, phía Iran lại tỏ ra thận trọng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baqaei cho biết Tehran hiện chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo, đồng thời cáo buộc Washington thiếu thiện chí kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua.