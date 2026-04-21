Tổng Giám đốc IAEA: Cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân là “nỗi lo lớn nhất”

Ngày 21/4, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho rằng, nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân là “nỗi lo lớn nhất” của ông.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, ông Rafael Grossi. Ảnh: Reuters.

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 21/4 (giờ Việt Nam), ông Rafael Grossi cảnh báo liên quan đến sự xuất hiện của những thảo luận về “phổ biến năng lượng hạt nhân thân thiện”.

Ông Rafael Grossi cho biết: "Những điều này khiến tôi lo ngại, bởi tôi tin rằng một thế giới có từ 20 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trở lên sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đến một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ thấy hệ thống bị rạn nứt. Khi đó sẽ xảy ra hiệu ứng domino. Đây là một trạng thái rất, rất mong manh”.

Cũng theo người đứng đầu IAEA, hiện đang tồn tại những cuộc thảo luận công khai tại một số quốc gia ở châu Âu, khu vực Tiểu Á và Viễn Đông về khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân.

Được biết, những xung đột và cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc đang góp phần làm gia tăng nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân. Trong bối cảnh niềm tin giữa các quốc gia suy giảm, nhiều nước có xu hướng tăng cường năng lực răn đe, bao gồm cả lựa chọn hạt nhân.

Tổng Giám đốc IAEA kêu gọi các quốc gia tăng cường đối thoại, khôi phục và củng cố các cơ chế kiểm soát vũ khí. Ảnh: AFP.

Ông Grossi cảnh báo rằng chỉ cần một sai lầm nhỏ trong tính toán hoặc một sự cố ngoài ý muốn cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, vượt khỏi tầm kiểm soát của cộng đồng quốc tế.

Trước những thách thức trên, Tổng Giám đốc IAEA kêu gọi các quốc gia tăng cường đối thoại, khôi phục và củng cố các cơ chế kiểm soát vũ khí, cũng như tái cam kết với các nguyên tắc của hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu.

Theo Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), tổng số đầu đạn hạt nhân toàn cầu ước khoảng 12.200 - 12.241 đơn vị, trong đó khoảng 9.600 đầu đạn nằm trong kho quân sự có thể sử dụng. Trong số này, gần 3.900 đầu đạn đã được triển khai trên tên lửa và máy bay, còn khoảng 2.100 đầu đạn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chủ yếu thuộc Mỹ và Nga.

Hiện thế giới có 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ấn Độ, Pakistan, Israel và Triều Tiên.

Thu Uyên

Nguồn: TASS.