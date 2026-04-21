Cuba xác nhận đàm phán cấp cao với Mỹ, kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận năng lượng

Phó Tổng vụ trưởng phụ trách vấn đề về Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba - ông Alejandro García del Toro mới đây xác nhận, đã tiến hành các cuộc gặp với quan chức Mỹ tại Havana trong tháng 4, trong bối cảnh quan hệ song phương vẫn căng thẳng do các biện pháp trừng phạt, đặc biệt là lệnh cấm vận năng lượng.

Ảnh: CiberCuba

Theo ông Alejandro García del Toro, cuộc gặp có sự tham gia của các trợ lý ngoại trưởng Mỹ và đại diện cấp thứ trưởng của Cuba. Ông cho biết các cuộc trao đổi diễn ra “tôn trọng và chuyên nghiệp”, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng phía Mỹ đưa ra tối hậu thư hay đe dọa trong đàm phán.

Cuba nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là yêu cầu Washington chấm dứt lệnh phong tỏa năng lượng kéo dài nhiều tháng qua. Theo ông García, các biện pháp này là “hình thức cưỡng ép kinh tế” gây tổn hại nghiêm trọng đến người dân Cuba, đồng thời cản trở các quốc gia khác xuất khẩu nhiên liệu sang đảo quốc này.

Trong khi đó, phía Mỹ được cho là đặt ra một số điều kiện để tiến tới nới lỏng trừng phạt, bao gồm yêu cầu Cuba thả tù nhân chính trị và thúc đẩy tự do hóa nền kinh tế. Tuy nhiên, Havana phủ nhận việc các điều kiện này được nêu ra trong cuộc gặp gần đây.

Căng thẳng gia tăng kể từ khi Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh chính sách gây sức ép, bao gồm đe dọa áp thuế đối với các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba và cảnh báo khả năng can thiệp. Đáp lại, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel tuyên bố, Cuba sẵn sàng bảo vệ chủ quyền nếu bị tấn công.

Các biện pháp trừng phạt, đặc biệt là phong tỏa năng lượng, đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế tại Cuba - vốn đã kéo dài nhiều năm và làm dấy lên lo ngại về tình hình nhân đạo. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia và lãnh đạo quốc tế đã kêu gọi hai bên nối lại đối thoại trên tinh thần xây dựng nhằm giảm căng thẳng.

Minh Phương

Nguồn: AP, CNN, Le Monde