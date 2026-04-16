Bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa ngược dòng đánh bại Geleximco Hưng Yên

Tại trận thứ 6 Giải câu lạc bộ quốc gia (VĐQG) năm 2026, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hoá đã có màn ngược dòng chiến thắng trước Geleximco Hưng Yên với tỷ số 3-1 để tăng hy vọng lọt vào Top 4, cùng tấm vé dự cúp Hùng Vương.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ XMLS Thanh Hóa tại trận thứ 6 trước Geleximco Hưng Yên.

Trước đội bóng cuối bảng Geleximco Hưng Yên, các cầu thủ XMLS Thanh Hóa nhập cuộc có phần chủ quan. Đoàn quân của huấn luyện viên Bùi Huy Sơn liên tục bị dẫn trước và để thua ở set đấu thứ nhất với điểm số 24-26.

Dù để thua trong set đấu thứ 1, nhưng các cầu thủ nữ xứ Thanh vẫn có màn lội ngược thành công.

Sang set 2, các cầu thủ XMLS Thanh Hóa đã thi đấu tập trung và giành chiến thắng chênh lệch 25-13.

Hàng công của XMLS Thanh Hóa với sự xuất hiện của Cai Xiaoqing vẫn đang thể hiện phong độ tốt tại thời điểm này.

Sang set thứ 3, đoàn quân của HLV Bùi Huy Sơn vẫn thi đấu tập trung. Dù đối thủ gây ra không ít khó khăn, nhưng với sự sáng chói của các cầu thủ tấn công, đội bóng xứ Thanh tiếp tục chiến thắng với điểm số 25-20. Tinh thần dâng cao sau 2 set thắng liên tiếp, các cầu thủ XMLS Thanh Hóa đã thi đấu mạch lạc trong phòng thủ và tấn công để chiến thắng dễ dàng 25-10 trong set đấu thứ 4, qua đó ngược dòng thành công với chiến thắng 3-1. Trận thắng này giúp các cầu thủ XMLS Thanh Hóa có 3 chiến thắng sau 6 trận cùng hy vọng trở lại cuộc đua giành vé dự cup Hùng Vương.

Cơ hội lọt vào Top 4 của đội bóng xứ Thanh rất khả thi nếu họ vượt qua hóa chất Đức Giang Lào Cai ở trận chung kết.

Theo kế hoạch, ở trận đấu cuối cùng của Vòng 1 Giải bóng VĐQG các CLB năm 2026, các cầu thủ XMLS Thanh Hóa sẽ gặp Hóa chất Đức Giang Lào Cai vào ngày 19/4.

Duy Tính