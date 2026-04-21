Nhật Bản cải tổ chính sách xuất khẩu quốc phòng lớn nhất trong nhiều thập kỷ

Nhật Bản vừa thực hiện cuộc cải tổ lớn nhất trong nhiều thập kỷ đối với chính sách xuất khẩu quốc phòng, chính thức nới lỏng các hạn chế bán vũ khí ra nước ngoài. Động thái này đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược an ninh của Tokyo, đồng thời mở ra cơ hội để nước này tham gia sâu hơn vào thị trường vũ khí toàn cầu.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Al Jazeera

Theo quyết định được Nội các của Thủ tướng Sanae Takaichi thông qua, các quy định mới cho phép Nhật Bản xuất khẩu nhiều loại khí tài quân sự như tàu chiến, tên lửa và máy bay chiến đấu - những mặt hàng trước đây bị hạn chế nghiêm ngặt.

Phát biểu về chính sách mới, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh, việc các quốc gia hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau về trang thiết bị quốc phòng là cần thiết để duy trì hòa bình và ổn định.

Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara cho biết chính sách mới nhằm tăng cường an ninh Nhật Bản và đóng góp cho ổn định khu vực, đồng thời thúc đẩy chuyển giao thiết bị quốc phòng để củng cố năng lực phòng vệ lâu dài.

Được biết, nhiều quốc gia từ Ba Lan đến Philippines đang quan tâm đến việc mua sắm vũ khí của Tokyo trong quá trình hiện đại hóa quân đội.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro hoan nghênh thay đổi này, cho rằng việc tiếp cận các thiết bị quốc phòng chất lượng cao từ Nhật Bản sẽ giúp tăng cường năng lực tự vệ và góp phần ổn định khu vực.

Nhật Bản thông qua các qui định mới về xuất khẩu quốc phòng. Ảnh: Reuters

Về mặt chính sách, chính phủ Nhật Bản đã bãi bỏ các danh mục xuất khẩu trước đây vốn chỉ giới hạn trong những lĩnh vực như cứu hộ, vận tải, giám sát hay rà phá thủy lôi. Thay vào đó, từng thương vụ sẽ được xem xét riêng lẻ bởi các bộ trưởng và cơ quan chức năng. Tuy nhiên, Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì ba nguyên tắc xuất khẩu, cam kết thực hiện sàng lọc nghiêm ngặt, kiểm soát việc chuyển hàng sang các nước thứ ba và cấm bán hàng cho các quốc gia có xung đột.

Song song đó, chính phủ khẳng định các thương vụ chỉ được thực hiện với 17 quốc gia đã ký thỏa thuận chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng với Nhật Bản, đồng thời phải được Hội đồng An ninh Quốc gia phê duyệt.

Trong những năm gần đây, Tokyo đã nâng chi tiêu quốc phòng lên khoảng 2% GDP và dự kiến tiếp tục tăng khi công bố chiến lược an ninh mới trong năm nay.

Minh Phương

Nguồn: AP, CCTV, Reuters