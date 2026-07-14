Nghị sĩ Andy Burnham trước cơ hội rất lớn trở thành Thủ tướng tiếp theo của Anh

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Cựu Thị trưởng vùng Greater Manchester Andy Burnham đang tiến gần tới việc trở thành lãnh đạo mới của Công đảng cầm quyền sau khi nhận được sự ủng hộ của hơn 85% nghị sĩ của đảng tại Hạ viện, qua đó mở đường để kế nhiệm Thủ tướng Keir Starmer.

Ông Andy Burnham cùng những người ủng hộ Công đảng tại Ashton-in-Makerfield, ngày 18/6/2026. Ảnh: AFP

Theo kết quả đề cử được công bố ngày 13/7, ông Burnham đã nhận được tổng cộng 349 đề cử từ các nghị sĩ Công đảng, sau khi có thêm 27 nghị sĩ bày tỏ sự ủng hộ trong ngày. Với số lượng đề cử này, không còn ứng cử viên nào có khả năng đạt ngưỡng tối thiểu bằng 20% số nghị sĩ Công đảng để đủ điều kiện tham gia tranh cử chức lãnh đạo đảng.

Theo quy định của Công đảng, quá trình đề cử sẽ kết thúc trong tuần này. Nếu không có diễn biến bất ngờ, ông Burnham sẽ được xác nhận giữ cương vị lãnh đạo Công đảng và sau đó kế nhiệm ông Keir Starmer trên cương vị Thủ tướng Anh theo thông lệ hiến pháp.

Ông Burnham từng giữ chức Bộ trưởng trong các chính phủ của hai cựu Thủ tướng Tony Blair và Gordon Brown. Sau đó, ông đảm nhiệm cương vị Thị trưởng vùng Greater Manchester trước khi được bầu trở lại Hạ viện với tư cách nghị sĩ đại diện khu vực Makerfield trong cuộc bầu cử gần đây.

Ông Andy Burnham tại Hạ viện Anh, ngày 13/7/2026. Ảnh: Reuters.

Ông Burnham khởi động chiến dịch tranh cử lãnh đạo Công đảng sau khi đảng này chịu kết quả không như mong đợi trong các cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 5. Trong khi đó, ông Keir Starmer tuyên bố từ chức vào tháng trước sau thời gian đối mặt với sức ép từ nội bộ đảng.

Trong quá trình vận động tranh cử, ông Burnham cam kết thúc đẩy phân cấp mạnh hơn cho các địa phương ngoài thủ đô London, trao thêm quyền tự chủ cho chính quyền khu vực và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng Đông Nam nước Anh với các khu vực còn lại.

Liên quan đến xung đột tại Dải Gaza, ông Burnham tuần trước cho rằng phản ứng của Công đảng đối với tình hình tại khu vực này còn nhiều hạn chế, đồng thời khẳng định sẽ thúc đẩy lập trường cứng rắn hơn nhằm gia tăng sức ép đối với Israel nếu trở thành lãnh đạo đảng.

Nếu được bổ nhiệm làm Thủ tướng, ông Burnham sẽ trở thành Thủ tướng thứ bảy của Vương quốc Anh trong vòng một thập niên, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nhiều thách thức về tăng trưởng kinh tế, chi phí sinh hoạt, cải cách dịch vụ công và các vấn đề đối ngoại.

Thanh Hằng

Nguồn: Al Jarezza.