Nghị quyết về mở lại eo Hormuz bị phủ quyết bởi Nga và Trung Quốc

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không thông qua dự thảo nghị quyết về an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi Nga và Trung Quốc sử dụng quyền phủ quyết, bất chấp việc 11 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ, trong khi Colombia và Pakistan bỏ phiếu trắng.

Dự thảo nghị quyết nhận được 11 phiếu thuận nhưng đã bị Trung Quốc và Nga - hai thành viên thường trực phủ quyết, trong khi Colombia và Pakistan bỏ phiếu trắng. Văn bản này kêu gọi các quốc gia có lợi ích tại eo biển Hormuz - khu vực nằm giữa Iran, Oman và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) phối hợp các nỗ lực phòng thủ để đảm bảo an toàn hàng hải, bao gồm việc hộ tống tàu thương mại. Dự thảo cũng yêu cầu Iran chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công vào tàu thuyền và mọi nỗ lực cản trở quyền tự do hàng hải.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu ngày 7/4, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz chỉ trích quyết định phủ quyết của Nga và Trung Quốc, cho rằng hai nước này đã đứng về phía Iran trong bối cảnh tuyến vận tải chiến lược toàn cầu đang bị đe dọa. Ông nhấn mạnh eo biển Hormuz là tuyến hàng hải thiết yếu đối với kinh tế thế giới, không thể bị “biến thành con tin” hay bị sử dụng như một công cụ gây sức ép.

Giải thích về lá phiếu phủ quyết, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cho rằng, dự thảo chỉ tập trung vào Iran mà không đề cập đến các cuộc tấn công bất hợp pháp của Mỹ và Israel. Còn Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Phó Thông (Fu Cong) nhận định, văn bản này chưa phản ánh đầy đủ và cân bằng nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Trong khi đó, Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani cho rằng dự thảo nghị quyết mang tính “trừng phạt nạn nhân”, khi không tính đến quyền tự vệ và lợi ích quốc gia của Tehran tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Theo quy định, Hội đồng Bảo an gồm 15 quốc gia thành viên, trong đó 5 thành viên thường trực là Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ có quyền phủ quyết đối với bất kỳ nghị quyết nào.

Trong khi đó theo ghi nhận mới nhất, lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đã tăng lên mức cao nhất tính từ thời điểm vài ngày sau khi bùng nổ xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran, trong bối cảnh ngày càng có thêm nhiều quốc gia đạt được các thỏa thuận với Iran nhằm đảm bảo hành lang đi lại an toàn. Tổng cộng 21 tàu đã di chuyển qua tuyến hàng hải quan trọng này, trong đó có 13 tàu hướng ra biển Arập. Bên cạnh các tàu của Iran - chiếm đa số, còn có một tàu chở dầu thô của Iraq và tám tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) do Ấn Độ vận hành.

Nguồn: Reuters, AP,WSJ