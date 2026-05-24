Nghi phạm nổ súng gần Nhà Trắng đã tử vong

Một vụ nổ súng xảy ra gần Nhà Trắng tối 23/5 (giờ địa phương) đã khiến khu vực này bị phong tỏa trong thời gian ngắn. Cơ quan Mật vụ Mỹ xác nhận nghi phạm đã thiệt mạng sau khi đấu súng với lực lượng an ninh.

Tối 23/5 (giờ Mỹ) đã xảy ra một vụ nổ súng gần Nhà Trắng.

Theo thông báo của Mật vụ Mỹ, khoảng 18h cùng ngày, một người đàn ông tiếp cận chốt kiểm soát tại cổng Nhà Trắng gần giao lộ đường 17 và đại lộ Pennsylvania NW, rút súng ngắn và nổ súng. Các nhân viên mật vụ đã đáp trả, bắn trúng nghi phạm. Người này được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và sau đó tử vong.

Vụ việc cũng khiến một người đi đường bị trúng đạn. Nhà chức trách cho biết hiện chưa xác định nạn nhân bị thương do phát súng ban đầu của nghi phạm hay trong lúc hai bên đấu súng. Không có nhân viên mật vụ nào bị thương. Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt tại Nhà Trắng thời điểm xảy ra vụ việc nhưng không bị ảnh hưởng.

Nhiều phóng viên có mặt gần hiện trường cho biết đã nghe thấy hàng chục tiếng súng liên tiếp. Sau vụ việc, lực lượng an ninh yêu cầu báo giới di chuyển khẩn cấp vào phòng họp báo bên trong Nhà Trắng. Lệnh phong tỏa an ninh sau đó đã được dỡ bỏ.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết FBI đang phối hợp với Mật vụ Mỹ điều tra vụ nổ súng.

Đây là vụ việc an ninh mới nhất xảy ra gần Nhà Trắng trong thời gian gần đây. Trước đó chưa đầy ba tuần, một người có mang theo súng đã nổ súng nhằm vào một nhân viên mật vụ gần tuyến đường di chuyển của Phó Tổng thống JD Vance, khiến một người dân bị thương.

Cuối tháng 4, giới chức Mỹ cũng thông báo đã ngăn chặn một âm mưu nhằm vào Tổng thống Trump khi ông tham dự tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tại Washington.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, The Guardian.