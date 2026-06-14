Mỹ - Pakistan thúc đẩy thỏa thuận về Iran, Tehran bày tỏ hoài nghi về thời điểm ký kết

Ngày 13/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía trung gian Pakistan cho biết một thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông dự kiến được ký vào ngày 14/6 (theo giờ địa phương). Tuy nhiên, phía Iran đã bày tỏ nghi ngờ về thời điểm ký kết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, Washington D.C., Mỹ, ngày 11/6/2026. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết hai bên đã đạt được khuôn khổ cho một thỏa thuận hòa bình và Islamabad đang chuẩn bị cho việc ký kết theo hình thức điện tử vào ngày 14/6 (theo giờ địa phương), sau đó sẽ tiến hành các cuộc đàm phán kỹ thuật trong tuần tới. Ông nhấn mạnh các bên đã tiến gần hơn bao giờ hết tới một thỏa thuận.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump cho biết thỏa thuận với Iran dự kiến được ký vào ngày 14/6 và sau khi có hiệu lực, eo biển Hormuz sẽ được “mở cho tất cả”, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ toàn cầu.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 13/6 cho rằng thời điểm ký kết vẫn chưa được xác định, đồng thời kêu gọi thận trọng trong các phát biểu liên quan. Ông cho biết khả năng ký kết trong những ngày tới “không thể loại trừ”, nhưng “không phải vào ngày mai”.

Một quan chức Mỹ từ chối xác nhận thời điểm cụ thể, song khẳng định đây là một thỏa thuận “tích cực và rất mạnh”.

Các tàu neo đậu tại eo biển Hormuz, nhìn từ bán đảo Musandam, ngày 11/6/2026. Ảnh: Reuters.

Theo các nguồn tin, dự thảo biên bản ghi nhớ (MoU) đề xuất mở lại eo biển Hormuz, đổi lại Mỹ sẽ dỡ bỏ một phần lệnh phong tỏa, giải phóng hàng tỷ USD tài sản của Iran bị đóng băng và nới lỏng trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ của Tehran.

Các nguồn tin cũng cho biết vấn đề chương trình hạt nhân của Iran sẽ được thảo luận ở giai đoạn tiếp theo. Phía Mỹ cho rằng thỏa thuận cuối cùng hướng tới việc giải trừ chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm tiêu hủy kho uranium làm giàu cao. Trong khi đó, phía Iran khẳng định không chấp nhận giải thể hoàn toàn chương trình hạt nhân và muốn duy trì uranium ở mức làm giàu thấp.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Israel không tham gia vào thỏa thuận. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết nước này sẽ không rút quân, trong khi một quan chức cấp cao Israel nhấn mạnh Tel Aviv sẽ tiếp tục duy trì quyền tự do hành động trước các mối đe dọa an ninh.

Thanh Hằng