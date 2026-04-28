Mỹ truy tố nghi phạm nổ súng tại tiệc ở Washington với cáo buộc mưu sát Tổng thống Trump

Nghi phạm bị cáo buộc nổ súng tại một buổi tiệc tối ở thủ đô Washington có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị truy tố ngày 27/4 với tội danh âm mưu ám sát tổng thống và có thể đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.

Nghi phạm Cole Tomas Allen, 31 tuổi, xuất hiện tại phiên tòa liên bang đầu tiên ở Washington ngày 27/4. Ảnh: AP.

Nghi phạm Cole Tomas Allen, 31 tuổi, xuất hiện tại phiên tòa liên bang đầu tiên ở Washington trong trang phục tù màu xanh, hai tay bị còng phía sau. Phiên điều trần diễn ra hai ngày sau khi giới chức cho biết đối tượng đã thực hiện một vụ tấn công bất thành tại tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng - sự kiện quy tụ nhiều nhà báo và chính trị gia.

Công tố viên Jocelyn Ballantine khẳng định: “Đối tượng đã cố gắng ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump”.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết các nhà điều tra tin rằng Allen nhắm vào Tổng thống Trump một phần vì trong email gửi người thân vào đêm xảy ra vụ việc, đối tượng gọi tổng thống là “kẻ phản bội” và sử dụng nhiều lời lẽ xúc phạm khác. Ông Blanche nhấn mạnh: “Bạo lực không có chỗ đứng trong đời sống dân sự. Bạo lực không thể và sẽ không được sử dụng để làm gián đoạn các thể chế dân chủ, và chắc chắn không thể nhằm vào Tổng thống Mỹ”.

Nghi phạm Cole Tomas Allen, đến từ Torrance, bang California, còn đối mặt với các cáo buộc vận chuyển vũ khí trái phép qua các bang và sử dụng súng trong hành vi bạo lực. Theo công tố viên, đối tượng mang theo một khẩu súng ngắn nòng 12 dạng bơm, ba con dao, cùng một khẩu súng ngắn bán tự động cỡ 38. Giới chức cũng thu giữ một vỏ đạn đã qua sử dụng trong khẩu súng ngắn, cho thấy súng đã được khai hỏa.

Nghi phạm Cole Tomas Allen có thể đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội. Ảnh: ABC.

Tại phiên điều trần ngắn, Allen không phản hồi các cáo buộc, chỉ cho biết mình có bằng thạc sĩ khoa học máy tính. Thẩm phán liên bang Matthew Sharbaugh đã ra lệnh tạm giam Allen ít nhất đến phiên điều trần tiếp theo vào cuối tuần này.

Vụ việc được xem là diễn biến mới nhất trong làn sóng bạo lực chính trị tại Mỹ. Trước đó, nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk bị bắn chết tại một cuộc mít-tinh vào tháng 9 năm ngoái, vài tháng sau khi một nghị sĩ bang Minnesota thuộc đảng Dân chủ và chồng của bà bị sát hại. Bản thân ông Trump cũng từng là mục tiêu của hai vụ ám sát hụt trong chiến dịch tranh cử năm 2024.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters